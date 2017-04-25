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13:14 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске изменятся квитанции за содержание жилого помещения

Решением суда в квитанциях вновь появится строка «содержание и ремонт».

В Челябинске изменятся квитанции за содержание жилого помещения — решением суда в них снова появится одна строка «содержание и ремонт», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Постановлением Челябинского областного суда внесены изменения в решение гордумы «О плате за жилое помещение в городе Челябинске».

Напомним, что в марте 2016 года было принято решение в платежных квитанциях за содержание жилого помещения выделить из графы «содержание и ремонт» и сделать отдельными пункты: «содержание придомовой территории» и «содержание контейнерных площадок». Новым решением гордумы, которое по предписанию Челябинского областного и Верховного судов было принято 25 апреля 2017 года, строки вновь сольются в одну.

Напомним, что данное изменение касается только неприватизированных квартир, а также домов, которые не определились с формой управления. Всех остальных регулируют управляющие компании.

Добавим, что плата за жилое помещение сохранена на прежнем уровне, поэтому в случаях ее повышения следует обращаться в Госжилинспекцию.

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