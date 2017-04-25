Власти Перми озабочены состоянием улицы Промышленной и шоссе Космонавтов

В частности, он отметил, что до конца 2017 года в трассу Пермской городской агломерации будет вложено 500 млн руб. А отвечая на вопросы депутатов заметил, что дорожная разметка выполняется ночью, при определённых температурах окружающей среды, которые ещё не установились.

Чиновник также подчеркнул важность ремонта ул. Промышленной: «туда ездит много работников «Минеральных удобрений» и шоссе Космонавтов от улицы Оверятской заканчивая границей с Дзержинским районом. «Это лицо города, эту дорогу нужно приводить в порядок», — заметил Дашкевич. Какие-либо суммы и сроки он не называл.

Доклад чиновника народные избранники приняли к сведению.