Суд не признал Татагропромбанк банкротом

Иск ЦБ о признании Татагропромбанка банкротом оставлен без движения до 12 мая.

— Истцом не приложены в полном объеме документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, — говорится в определении суда.

В пакете документов отсутствуют платежные документы и опись платежных документов клиентов Татагропромбанка, не исполненных в установленном порядке. Центробанку необходимо до 12 мая представить в суд необходимые документы.

Напомним, 5 апреля ЦБ РФ отозвал банковскую лицензию Татагропромбанка. Такое решение было принято из-за того, что банк полностью утратил капитал, отмечается, что банк финансировал кредитные организации, входящие в банковскую группу во главе с Татфондбанком. В банке была назначена временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

Татагропромбанк на 1 марта занимал 400 место в России по размерам активов согласно данным Центробанка. Контроль в банке (50,3% акций) принадлежит компании «Новая нефтехимия», бенефициаром которой является бывший председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин.

Ранее Арбитражный суд Татарстана признал банкротами Татфондбанк, «Анкор Банк» и «ИнтехБанк».