Суд не признал Татагропромбанк банкротом
В Казани Арбитражный суд РТ решил отложить дело о признании банкротом Татагропромбанка, такое решение принял судья Арбитражного суда РТ Сергей Баранов.
В Казани Арбитражный суд РТ решил отложить дело о признании банкротом Татагропромбанка, такое решение принял судья Арбитражного суда РТ Сергей Баранов.
Иск ЦБ о признании Татагропромбанка банкротом оставлен без движения до 12 мая.
— Истцом не приложены в полном объеме документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, — говорится в определении суда.
В пакете документов отсутствуют платежные документы и опись платежных документов клиентов Татагропромбанка, не исполненных в установленном порядке. Центробанку необходимо до 12 мая представить в суд необходимые документы.
Напомним, 5 апреля ЦБ РФ отозвал банковскую лицензию Татагропромбанка. Такое решение было принято
Татагропромбанк на 1 марта занимал 400 место в России по размерам активов согласно данным Центробанка. Контроль в банке (50,3% акций) принадлежит компании «Новая нефтехимия», бенефициаром которой является бывший председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин.
Ранее Арбитражный суд Татарстана признал банкротами Татфондбанк, «Анкор Банк» и «ИнтехБанк».