Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
Птица уничтожила стратегический бомбардировщик США за 112 млн. $
Скончался бывший вице-премьер правительства России
Экс-жена Кристовского забирает детей из школы из-за травли
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
«Металл горел, как дерево»: как погиб космонавт КомаровВоспоминания о первом пилотируемом космическом полете, закончившемся трагедией
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
7 ошибок в оформлении загородного дома
«Спартак» отыграется на «Урале», Семак не уступит Бердыеву
Сергей Бобровский не сыграет за сборную России на ЧМ-2017
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
"Нам нужно на что-то есть": Волочкова призналась в долгах
66-летняя помолодевшая Алферова вышла в свет - СМИ
Китайские автомобили, которых вы никогда не видели
Россияне «раскупили» еще не выпущенные Lamborghini
Фоторепортажи
16Мир встретил Пасху
15Роботы в Пальмире
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
13:10 (мск), источник: Prokazan.ru

Суд не признал Татагропромбанк банкротом

В Казани Арбитражный суд РТ решил отложить дело о признании банкротом Татагропромбанка, такое решение принял судья Арбитражного суда РТ Сергей Баранов.

Иск ЦБ о признании Татагропромбанка банкротом оставлен без движения до 12 мая.

 — Истцом не приложены в полном объеме документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, — говорится в определении суда.

В пакете документов отсутствуют платежные документы и опись платежных документов клиентов Татагропромбанка, не исполненных в установленном порядке. Центробанку необходимо до 12 мая представить в суд необходимые документы.

Напомним, 5 апреля ЦБ РФ отозвал банковскую лицензию Татагропромбанка. Такое решение было принято из-за того, что банк полностью утратил капитал, отмечается, что банк финансировал кредитные организации, входящие в банковскую группу во главе с Татфондбанком. В банке была назначена временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

Татагропромбанк на 1 марта занимал 400 место в России по размерам активов согласно данным Центробанка. Контроль в банке (50,3% акций) принадлежит компании «Новая нефтехимия», бенефициаром которой является бывший председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин.

Ранее Арбитражный суд Татарстана признал банкротами Татфондбанк, «Анкор Банк» и «ИнтехБанк».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Казани на девушку, избитую около "Гадкого койота", возбудили уголовное дело
Медведев рассказал о личных проверках состояния дорог за рулем
Фигурант дела о теракте в Петербурге оказался фантомом на родине
США перебросят новейшие истребители к границе России
Японский губернатор рассказал о судьбе подаренного Путиным кота
Жан-Мари Ле Пен посоветовал дочери вести кампанию, как Трамп
Mail.Ru Group вложит $100 млн в разработчиков игр
Из-за обрушения склада PepsiСo реки сока потекли в Дон
Спорт
«Спартак» отыграется на «Урале», Семак не уступит Бердыеву Сегодня двумя матчами откроется программа 25-го тура чемпионата России
Авто
Верховный суд попросили исключить из ПДД два знака Речь идет о возможность исключения из правил дорожного движения знаков, запрещающих остановку и стоянку автомобилей
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной Режиссер очередной экранизации классического романа считает критику исполнителей главных ролей необоснованной
Недвижимость
7 ошибок в оформлении загородного дома
Россиян освободят от поверок счетчиков
Составлен рейтинг регионов с лучшими тарифами ЖКХ
Появились первые списки хрущевок, идущих под снос
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета Необычная, сказочная внешность маленькой Нарияны сделала ее звездой соцсетей и привлекла к ней внимание ведущих мировых модельных и рекламных агентств.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь