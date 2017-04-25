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12:55 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге руководителям «Салюта», «Водоканала» и «Городской центральной аптеки» объявлены выговоры

В Екатеринбурге к дисциплинарной ответственности привлечены директора сразу трех МУПов — «Салюта», «Водоканала» и «Городской центральной аптеки». Директор столовой № 6 уволен. Речь идет об участии руководителей МУПов в юрлицах.

Нарушения были выявлены прокуратурой.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в нарушение Федерального закона директор «Салюта» Сергей Федяков, гендиректор «Водоканала» Александр Ковальчик и директор «Городской центральной аптеки» Людмила Оболонкова являются учредителями юридических лиц. При этом в соответствии с законом руководитель предприятия не вправе быть учредителем или участником юридического лица, заниматься предпринимательством или другой оплачиваемой деятельностью в госорганах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях.

В связи с выявленными нарушениями главе администрации Екатеринбурга Александру Якобу было внесено представление с требованием устранения нарушений законодательства о противодействии коррупции. По результатам рассмотрения с директором столовой № 6 Олегом Чистополовым трудовые отношения были прекращены по инициативе работодателя. Сергей Федяков, Александр Ковальчик и Людмила Оболонкова привлечены к дисциплинарной ответственности — им объявлены выговоры. В настоящее время они подали в Единый государственный реестр юрлиц документы о выходе из состава учредителей.

Фактическое устранение нарушений закона находится на контроле в прокуратуре.

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