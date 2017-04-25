В Екатеринбурге начинаются опрессовки
Специалисты «Екатеринбургской теплосетевой компании» начинают проводить испытания тепловых сетей в Железнодорожном, Октябрьском и Чкаловском районах — в жилых домах не будет горячей воды.
Специалисты «Екатеринбургской теплосетевой компании» начинают проводить испытания тепловых сетей в Железнодорожном, Октябрьском и Чкаловском районах — в жилых домах не будет горячей воды.
Об этом Накануне.RU сообщили в
Уже завтра, 26 апреля, испытания проведут в котельных по адресам: Кишиневская, 56, Каменотесов, 11а, Бахчиванджи, 40а, Бисертская, 132. А 27 апреля работу будут вести на Минометчиков, 13 и Алтайской, 64а.
«Испытаниям подвергнутся магистральные и распределительные тепловые сети от котельных до тепловых узлов в жилых зданиях путём кратковременного повышения температуры теплоносителя до максимальных и расчётных значений для каждого теплового источника», — уточнили в