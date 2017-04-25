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13:19 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге начинаются опрессовки

Специалисты «Екатеринбургской теплосетевой компании» начинают проводить испытания тепловых сетей в Железнодорожном, Октябрьском и Чкаловском районах — в жилых домах не будет горячей воды.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании.

Уже завтра, 26 апреля, испытания проведут в котельных по адресам: Кишиневская, 56, Каменотесов, 11а, Бахчиванджи, 40а, Бисертская, 132. А 27 апреля работу будут вести на Минометчиков, 13 и Алтайской, 64а.

«Испытаниям подвергнутся магистральные и распределительные тепловые сети от котельных до тепловых узлов в жилых зданиях путём кратковременного повышения температуры теплоносителя до максимальных и расчётных значений для каждого теплового источника», — уточнили в пресс-службе.

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