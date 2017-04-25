В Екатеринбурге начинаются опрессовки

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании.

Уже завтра, 26 апреля, испытания проведут в котельных по адресам: Кишиневская, 56, Каменотесов, 11а, Бахчиванджи, 40а, Бисертская, 132. А 27 апреля работу будут вести на Минометчиков, 13 и Алтайской, 64а.