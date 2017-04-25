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14:20 (мск), источник: Интерфакс

Ввод жилья в Нижегородской области в I квартале упал почти на 27%

Нижний Новгород. 25 апреля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Ввод жилья в Нижегородской области в январе-марте 2017 года составил 244,8 тыс. кв. м, что на 26,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в материалах на сайте Нижегородстата.

В первом квартале текущего года предприятия и организации всех форм собственности, индивидуальные предприниматели и население области построили 814 жилых домов на 3 тыс. 887 квартир. Общая площадь введенных в действие жилых домов в городской местности составила 149 тыс. кв. м (снижение на 24,9%), или 60,9% от общего ввода жилья в целом по области.

В том числе в Нижнем Новгороде введено 105,3 тыс. кв. м (снижение на 18,4%) и 43% от общего ввода жилья по области. Населением региона за счет собственных и заемных средств в январе-марте 2017 года построило 775 домов общей площадью 117,1 тыс. кв. м (снижение на 40,1%), или 47,8% от общего объема введенного жилья.

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