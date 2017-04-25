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13:45 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы придумали сервис по возврату денег за задержки авиарейсов

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские разработчики предложили сервис по p2p-страхованию авиабилетов Bimbo Fly, который позволит получить компенсацию в случае задержки рейса. Проект стал победителем прошедшего в Минске хакатона FinTech, сообщили БЕЛТА в коммуникационном агентстве АГТ.

Источник: БЕЛТА

В течение 48 часов команды энтузиастов работали над проектами на стыке финансов и высоких технологий. Разработчикам удалось за короткое время пройти все стадии стартапа — от идеи до демоверсии. Лучшие проекты, как ожидается, получат шанс выйти на рынок.

Лучшим проектом хакатона FinTech оказался сервис Bimbo Fly, направленный на страхование пассажиров от задержек авиарейсов. По статистике авторов, более 8 тыс. авиарейсов (около 5% от их общего числа) в мире задерживают или отменяют. Далеко не все авиакомпании выплачивают компенсации, а те, кто это делают, нередко затягивают с возвратом денег. Белорусские разработчики предлагают элегантное решение: пассажир получает 50% стоимости билета в случае задержки рейса на 2−7 часов, 80% — при ожидании 7 часов и более. Если же за 24 часа до вылета становится известно об отмене рейса, то пассажир получает обратно полную стоимость билета.

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Предполагается, что стоимость страховки составит 5−10% от цены билета. Пользователю будет достаточно указать в сервисе номер рейса и данные карты. В случае задержки или отмены рейса ждать возврата денег не придется — они поступят напрямую с PayPal. Страховой фонд будут формировать за счет взносов пассажиров. Выплаты, по оценкам разработчиков, составят около 30% от общего размера фонда.

Приз Нацбанка в области финансовой грамотности получили авторы проекта MoneyМани. Они предложили познакомиться с историей успеха виртуальной Мани, которая смогла многократно приумножить свою зарплату (кстати, среднюю по стране) при помощи банковских инструментов.

В числе призеров оказался и сервис микрокредитов 10 BYN, предлагающий взять в долг на три дня небольшую сумму практически в один клик. Сервис планирует брать один рубль с каждого микрокредита, причем риск невозврата заложен в размер комиссии. Проект заинтересовал представителей платежной системы Visa.

Члены жюри также отметили проект Steepshоt. Его идея такова: пользователи зарабатывают криптовалюту за размещение и оценку фотоснимков. Steepshоt уже монетизирован: российский проект «Голос» заплатил за 20-процентный пакет белорусской разработки 21,5 биткоина и тем самым оценил ее в 107 биткоинов, что эквивалентно Br130 тыс.

Привлек внимание экспертов и проект Manio, рассчитанный на молодых родителей. Сервис дает детям уроки финансовой грамотности и привязывает выдачу карманных денег к совершению полезных дел. Команда разработчиков получила грант, которым сможет оплатить возможность работы в бизнес-клубе «Имагуру».

Разработчики также предложили сервисы по совершению мгновенных денежных переводов с благотворительным пожертвованием вместо комиссии, получению криптовалюты офисными компьютерами в нерабочее время, быстрой оплате товаров и услуг и т. д.

Хакатон FinTech прошел с 21 по 23 апреля в Минске. Генеральным партнером мероприятия выступил Приорбанк.

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