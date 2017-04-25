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13:46 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбургская мэрия вложит еще миллион в платную парковку

Которая до сих пор не работает.

Источник: УралИнформБюро

Екатеринбургские чиновники продолжают вкладывать деньги в платную парковку в центре города, которая до сих пор не работает.

25 апреля 2017 года МБУ «Городская служба парковок» объявило конкурс по выбору банка, который займется обслуживанием паркоматов. Кредитная организация должна проводить расчеты через банковские карты, sms и мобильные приложения. Контракт будет заключен до 31 декабря 2017 года. Мэрия готова заплатить 925 тысяч рублей. Собранные средства пойдут в казну, передает «Уралинформбюро».

Паркоматы на улицах уральской столицы появились в 2014 году, однако система до сих пор не работает. Мэрия хотела взвалить обязанности по ловле недобросовестных автомобилистов на инспекторов ГИБДД. Однако те открестились от этого, поскольку в КоАП отсутствует статья о штрафах за неоплаченную парковку.

В итоге нарушителями пришлось заниматься мэрии. Сейчас система построена таким образом, что чиновники должны передавать информацию о зафиксированных нарушениях в ГИБДД. Автоинспекция, в свою очередь, раскрывает данные об автовладельцах. Их вызывают в мэрию на административную комиссию, где выписывается штраф.

Правда, никаких штрафов, по словам автовладельцев, они до сих пор не получали.

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