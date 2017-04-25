Отопительный сезон в Новосибирске планируют завершить 15-го мая
Это пока предварительный прогноз. Дело в том, что с 30 апреля в регионе ожидают резкое похолодание. Температура составит около 0 градусов и ниже, с преобладанием северных ветров.
Это пока предварительный прогноз. Дело в том, что с 30 апреля в регионе ожидают резкое похолодание. Температура составит около 0 градусов и ниже, с преобладанием северных ветров.
Уточненный прогноз на май Гидрометцентр даст в первых числах месяца. И уже на следующей неделе в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства соберут рабочую группу, которая и примет решение, когда отключать батареи.
Напомним, в прошлом году погода позволила завершить отопительный сезон только 19 мая.