Отопительный сезон в Новосибирске планируют завершить 15-го мая

Уточненный прогноз на май Гидрометцентр даст в первых числах месяца. И уже на следующей неделе в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства соберут рабочую группу, которая и примет решение, когда отключать батареи.

Напомним, в прошлом году погода позволила завершить отопительный сезон только 19 мая.