Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Птица уничтожила стратегический бомбардировщик США за 112 млн. $
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Надежда Ручка ждет первенца
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
«Спартак» отыграется на «Урале», Семак не уступит Бердыеву
Сергей Бобровский не сыграет за сборную России на ЧМ-2017
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
"Нам нужно на что-то есть": Волочкова призналась в долгах
66-летняя помолодевшая Алферова вышла в свет - СМИ
ГИБДД рассказала, за что могут аннулировать уже выданные права
В США бензин оказался дешевле, чем в России
Фоторепортажи
16Мир встретил Пасху
15Роботы в Пальмире
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
13:48 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Восточный обход не будет проходить через Нижнюю Ельцовку

В результате всестороннего анализа и с учетом интересов жителей Советского района принято решение организовать транзит транспортного потока Восточного обхода по территории Искитимского района, сообщает пресс-служба правительства НСО.

Транспортный поток Восточного обхода не будет проходить через Нижнюю Ельцовку, сообщает пресс-служба правительства НСО.

Губернатор Владимир Городецкий прокомментировал вопрос строительства Восточного обхода на встрече с журналистами 25 апреля. В частности, он сообщил, что в результате всестороннего анализа и с учетом интересов жителей Советского района принято решение организовать транзит транспортного потока Восточного обхода по территории Искитимского района.

Губернатор отметил, что возражения жителей Советского района по поводу возможного транзита транспорта через территорию Нижней Ельцовки были услышаны.

Сейчас работы на Восточном обходе возобновились и выполняются в объемах, утвержденных на 2017 год. При этом сохраняется возможность увеличения масштаба строительства, в случае увеличения объемов федерального финансирования.

«Поэтому отработан вариант, предусматривающий пропуск транспорта через Искитимский район. Вопрос о транзите транспорта, идущего по Восточному обходу, через Нижнюю Ельцовку снят, — сообщил Владимир Городецкий.

В то же время отказ от данного варианта развития дорожной инфраструктуры оставляет нерешенным вопрос беспроблемного выезда транспорта с территории микрорайона на Бердское шоссе, отметил Городецкий. Строительство дополнительного тоннеля ложится полностью на бюджет областного центра.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Самолёт Джеки Чана вновь приземлялся в Новосибирске
Медведев рассказал о личных проверках состояния дорог за рулем
Фигурант дела о теракте в Петербурге оказался фантомом на родине
США перебросят новейшие истребители к границе России
Японский губернатор рассказал о судьбе подаренного Путиным кота
Жан-Мари Ле Пен посоветовал дочери вести кампанию, как Трамп
Mail.Ru Group вложит $100 млн в разработчиков игр
Из-за обрушения склада PepsiСo реки сока потекли в Дон
Спорт
«Спартак» отыграется на «Урале», Семак не уступит Бердыеву Сегодня двумя матчами откроется программа 25-го тура чемпионата России
Авто
Верховный суд попросили исключить из ПДД два знака Речь идет о возможность исключения из правил дорожного движения знаков, запрещающих остановку и стоянку автомобилей
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной Режиссер очередной экранизации классического романа считает критику исполнителей главных ролей необоснованной
Недвижимость
В Думе планируют компенсировать молодым семьям часть ипотеки
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета Необычная, сказочная внешность маленькой Нарияны сделала ее звездой соцсетей и привлекла к ней внимание ведущих мировых модельных и рекламных агентств.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь