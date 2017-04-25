Восточный обход не будет проходить через Нижнюю Ельцовку

Транспортный поток Восточного обхода не будет проходить через Нижнюю Ельцовку, сообщает пресс-служба правительства НСО.

Губернатор Владимир Городецкий прокомментировал вопрос строительства Восточного обхода на встрече с журналистами 25 апреля. В частности, он сообщил, что в результате всестороннего анализа и с учетом интересов жителей Советского района принято решение организовать транзит транспортного потока Восточного обхода по территории Искитимского района.

Губернатор отметил, что возражения жителей Советского района по поводу возможного транзита транспорта через территорию Нижней Ельцовки были услышаны.

Сейчас работы на Восточном обходе возобновились и выполняются в объемах, утвержденных на 2017 год. При этом сохраняется возможность увеличения масштаба строительства, в случае увеличения объемов федерального финансирования.

«Поэтому отработан вариант, предусматривающий пропуск транспорта через Искитимский район. Вопрос о транзите транспорта, идущего по Восточному обходу, через Нижнюю Ельцовку снят, — сообщил Владимир Городецкий.

В то же время отказ от данного варианта развития дорожной инфраструктуры оставляет нерешенным вопрос беспроблемного выезда транспорта с территории микрорайона на Бердское шоссе, отметил Городецкий. Строительство дополнительного тоннеля ложится полностью на бюджет областного центра.