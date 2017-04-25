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13:58 (мск), источник: Zakon.kz

В ряде районов Алматы временно отключат холодную воду

Объекты здравоохранения и образования на время отключения обеспечат питьевой водой водовозами.

Источник: Zakon.kz

С 9 часов 27 апреля до 9 часов 28 апреля будет прекращена подача холодной воды в жилые дома и иные объекты, расположенные в Ауэзовском, Бостандыкском и Медеуском районах Алматы в границах улиц: Фурманова — Желтоксан — Сатпаева — Абая; Сатпаева — Фурманова — Кастеева — Толе би; Фурманова — Абая — Абылай хана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ГКП «Холдинг Алматы су».

Кратковременное отключение потребителей от холодного водоснабжения связано с плановыми работами по подключению к существующим сетям водоснабжения новых магистральных водоводов D=600 мм, D=100 мм, а также замене задвижек. Вместе с тем, находящиеся на указанных участках объекты здравоохранения и образования на время отключения обеспечат питьевой водой водовозами.

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