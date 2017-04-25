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14:02 (мск), источник: ИА Башинформ

Роскачество «забраковало» Карламанскую сгущенку

УФА, 25 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Роскачество обнаружило нарушения при производстве Карламанской сгущенки. Ведомство обнародовало исследования, в котором продукт из республики не соответствует требованиям ГОСТа из-за низкой доли молокосодержащего сырья и присутствию в сгущенке крахмала.

Источник: РИА "Новости"

В то же время эксперты признали ее безопасным продуктом с хорошей консистенцией и вязкостью. Массовая доля влаги, содержание сахарозы и лактозы соответствует требованиям ГОСТа, сообщается на сайте Роскачества.

Треть продающегося в России сгущенного молока оказалась поддельной и должна называться сгущенным продуктом, говорится в исследовании Роскачества.

В целом было проверено 27 торговых марок продукта «сгущенное молоко цельное», 12 образцов было забраковано. Такая маркировка не допускает использование ни растительных жиров, ни искусственных загустителей и добавок. Исследованные образцы были произведены в Белгородской, Вологодской, Воронежской, Орловской и Смоленской областях, Республике Башкортостана и Краснодарском крае, было также несколько образцов из Белоруссии.

«В настоящем сгущенном молоке может быть только молоко и сахар. Если же к молоку добавляются крахмал и растительные жиры, то это уже не сгущенное молоко, а молокосодержащий продукт. Однако, как показало исследование, в 10 случаях якобы “гостированное” сгущенное молоко оказалось скорее сгущенкой, не дотягивающей до заявленного ГОСТа», — сообщает Роскачество.

Агентство «Башинформ» обратилось за комментарием в региональный Госкомитет по торговле и защите прав потребителей, после получения комментария новость будет дополнена.

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