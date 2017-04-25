Объем дорожного фонда Омской области увеличится в 1,5 раза в 2017 году
По словам губернатора, основные средства будут направлены на региональный центр.
По словам губернатора, основные средства будут направлены на региональный центр.
ОМСК, 25 апреля. /ТАСС/. Объем дорожного фонда Омской области в 2017 году вырастет в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом и достигнет 7,5 млрд рублей. Основные средства будут направлены на региональный центр, сообщил глава региона Виктор Назаров на совещании по вопросам дорожного хозяйства Омской области под руководством
«У нас планируется порядка 7,5 млрд рублей — в 1,5 раза больше, чем в прошлые годы. Основной упор идет на областной центр, в областном центре вместе с агломерацией проживает около 70% населения», — сказал Назаров.
Он отметил, что в регионе построят около 125 км дорог с твердым покрытием, в шесть раз больше, чем в прошлом году. Средства также пойдут на восстановление четырех мостов, ранее поврежденных паводком. Еще более 300 км дорог ожидает ремонт.
Назаров отметил, что формированию программы дорожного строительства и ремонта предшествовало общественное обсуждение, и граждане выбрали наиболее проблемные участки дорог.
Ремонт улиц Омска и сельских дорог Омской области активизировался после того, как 14 апреля 2016 года жительница города Екатерина Черненко в ходе прямой линии пожаловалась Владимиру Путину на плохое состояние дорог и бездействие местных властей. Президент призвал привести дороги в порядок к 300-летию города, которое отмечалось в августе прошлого года.