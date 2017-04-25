Около 19% земель Челябинска оказались пустующими

В Челябинске выявлена неиспользуемая земля — власти города планируют заняться ее инвентаризацией, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 25 апреля депутаты Гордумы подняли вопрос инвентаризации пустующих земель города и в качестве примера привели Екатеринбург, где «за 35−40 млн рублей удалось узаконить каждый клочок земли».

Как рассказал председатель Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями Челябинска Сергей Чигинцев, город сдает в аренду 10,4% своих земель, потому что 20% занимают водоемы, еще 20% — это областная и федеральная собственность, почти 12% — под ИЖС, 8% относится к садовым товариществам, около 10% — частная собственность, а 19% земли, как выразился чиновник, сегодня «отсутствует».

По мнению Чигинцева, инвентаризировать абсолютно все земли нерационально, учитывая, что пустить в оборот некоторые участки просто невозможно.

«Мы долго обсуждали этот вопрос на комиссии. Установлено, что около 19% земли в областном центре находится не в обороте. Очень важно поставить эти территории на кадастровый учет, только после этого будет возможность сдать их в аренду или выставить на аукцион», — прокомментировал председатель гордумы Станислав Мошаров.

Конкретные решения по организации данной работы планируется озвучить на заседании профильной комиссии в июне 2017 года.