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15:44 (мск), источник: ТАСС

Пункты доступа в интернет «Почты России» закрыты из-за отсутствия финансирования

Речь идет о 15 тысячах таких пунктов.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Пункты коллективного доступа в интернет (ПКД), открытые на базе отделений «Почты России», полностью закрыты из-за отсутствия финансирования, сообщила замглавы почтового оператора Инесса Галактионова.

«В силу отсутствия финансирования контракт с “Ростелекомом” не продлен. На данный момент все 15 тысяч ПКД заморожены», — сказала она в ходе конференции, посвященной итогам деятельности «Почты России» за 2016 год.

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ПКД финансировались из фонда универсальной услуги связи, в этот фонд операторы ежегодно отчисляют 1,2% выручки. Несмотря на то, что по закону «О связи» эти средства должны направляться только на ПКД, таксофоны и строительство волоконно-оптических линий связи в малых поселениях, в рамках секвестра бюджета был сокращен и этот фонд.

«Из этих направлений меньше всего пользовались спросом ПКД. До конца 2016 года они работали, но “Ростелеком” не может финансировать эту услугу, поэтому контракт не продлен. На данный момент все 15 тысяч ПКД заморожены», — сказала Галактионова.

Она выразила надежду, что финансирование будет возобновлено, и ПКД будут работать там, где нет спутникового интернета и оптики.

Ранее министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров заявлял, что потребность в ПКД у населения постепенно снижается, поскольку все больше россиян выходят в интернет со смартфонов. По его словам, смартфоны стали использоваться в более чем 60% случаев выхода в интернет, то есть ни настольный компьютер, ни ноутбук больше не лидирующие способы доступа.

Комментарии
2
KОМСА
Почта России - сумеречная зона https://ok.ru/video/261385359774
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Супер Справедливость
день ото дня приносит "уникальные" новости....
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