Начались выплаты вкладчикам второй очереди НПФ «Стратегия»

Выплата денег вкладчикам второй очереди НПФ «Стратегия» началась в Пермском крае. Средства — точнее, пока их небольшую часть — могут получить клиенты негосударственного пенсионного фонда, которые вносили деньги для получения дополнительной прибыли.

Выплатами занимается Агентство по страхованию вкладов. В общей сложности, финансовые требования в организацию поступили от 17 тысяч человек. Общая сумма составила 800 миллионов рублей. Как сообщает агентство, расчеты с кредиторами второй очереди реестра требований кредиторов Фонда, будут проходить до 24 октября. Клиенты фонда получат 8,19% от суммы вклада. Напомним, 17 марта Банк России аннулировал лицензию пермского НПФ «Стратегия». Сотни клиентов штурмовали офис компании. На осень 2015 года накопления граждан насчитывали 2,6 млрд рублей (пенсионный фонд). Услугами фонда пользовались более 78 тыс. человек.

Вкладчики первой очереди — пенсионеры — начали получать выплаты в ноябре 2016 г. Как рассказали в пенсионном фонде, за прошедшее с момента аннулирования лицензии НПФ «Стратегия» в территориальные органы ПФР Пермского края обратились около 12 тысяч его бывших его клиентов. Более 10 тысяч пенсионеров получили полагающиеся им выплаты.