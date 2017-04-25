Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Молодожены во время медового месяца заразились крысиным паразитом
Скончался бывший вице-премьер правительства России
8 мифов о многодетности
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
7 ошибок в оформлении загородного дома
As: Лев может сменить Зидана в «Реале»
Радулов: Был звонок из ФХР, но в сборную не еду
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
"Нам нужно на что-то есть": Волочкова призналась в долгах
66-летняя помолодевшая Алферова вышла в свет - СМИ
ГИБДД рассказала, за что могут аннулировать уже выданные права
В США бензин оказался дешевле, чем в России
Фоторепортажи
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
10Полюс холода
15Роботы в Пальмире
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
15:17 (мск), источник: АиФ Прикамье

Начались выплаты вкладчикам второй очереди НПФ «Стратегия»

Пока они получат чуть больше 8% от суммы, которая была на счёте.

Источник: Reuters

Выплата денег вкладчикам второй очереди НПФ «Стратегия» началась в Пермском крае. Средства — точнее, пока их небольшую часть — могут получить клиенты негосударственного пенсионного фонда, которые вносили деньги для получения дополнительной прибыли.

Выплатами занимается Агентство по страхованию вкладов. В общей сложности, финансовые требования в организацию поступили от 17 тысяч человек. Общая сумма составила 800 миллионов рублей. Как сообщает агентство, расчеты с кредиторами второй очереди реестра требований кредиторов Фонда, будут проходить до 24 октября. Клиенты фонда получат 8,19% от суммы вклада. Напомним, 17 марта Банк России аннулировал лицензию пермского НПФ «Стратегия». Сотни клиентов штурмовали офис компании. На осень 2015 года накопления граждан насчитывали 2,6 млрд рублей (пенсионный фонд). Услугами фонда пользовались более 78 тыс. человек.

Вкладчики первой очереди — пенсионеры — начали получать выплаты в ноябре 2016 г. Как рассказали в пенсионном фонде, за прошедшее с момента аннулирования лицензии НПФ «Стратегия» в территориальные органы ПФР Пермского края обратились около 12 тысяч его бывших его клиентов. Более 10 тысяч пенсионеров получили полагающиеся им выплаты.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Границы дозволенного: 6 ошибок, которые совершают 99% женщин. Психолог
Медведев осадил критиков, «не смотревших, но осуждающих»
Фигурант дела о теракте в Петербурге оказался фантомом на родине
Националиста Демушкина осудили на 2,5 года колонии за экстремизм
Японский губернатор рассказал о судьбе подаренного Путиным кота
Жан-Мари Ле Пен посоветовал дочери вести кампанию, как Трамп
«Почта России» закрыла все пункты доступа в интернет
Из-за обрушения склада PepsiСo реки сока потекли в Дон
Спорт
«Спартак» отыграется на «Урале», Семак не уступит Бердыеву Сегодня двумя матчами откроется программа 25-го тура чемпионата России
Авто
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП Столичная полиция объявила план «Перехват» для поиска водителя Mercedes, который, предположительно, открыл стрельбу
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Марта Тимофеева: «Я хочу стать актрисой, когда вырасту» Семилетняя звезда сериала «Оптимисты» рассказала об отношениях со старшими коллегами по съемкам
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета Необычная, сказочная внешность маленькой Нарияны сделала ее звездой соцсетей и привлекла к ней внимание ведущих мировых модельных и рекламных агентств.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь