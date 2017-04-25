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15:38 (мск), источник: ТАСС

Ремонт дороги до свердловского поселка Серебрянка начнется 1 июня

1 января президент поручил губернатору принять меры по приведению автодороги Нижний Тагил — Серебрянка в эксплуатационное состояние.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Ремонт дороги до поселка Серебрянка в Свердловской области, расположенного между несколькими горными хребтами, планируют начать 1 июня. Об этом сообщил ТАСС региональный министр транспорта и связи Василий Старков.

На большой пресс-конференции 23 декабря 2016 года Владимир Путин раскритиковал власти Свердловской области за ситуацию в поселке Серебрянка, 1 января президент поручил губернатору Свердловской области принять меры по приведению автомобильной дороги Нижний Тагил — Серебрянка в эксплуатационное состояние.

«Буквально в начале мая мы планируем заключить контракт на масштабное проведение ремонтно-восстановительных работ на дороге до Серебрянки. Срок начала работ — 1 июня. По данному участку будут завершены работы до октября. Сделаем запас прочности, чтобы регулярно не дежурить на дороге», — сказал Старков.

Он добавил, что на данный момент налажено бесперебойное движение автобусов в Серебрянку. «Также до населенного пункта можно добраться и на легковом транспорте. Есть несколько проблемных участков, их около пяти. С учетом оттаивания дороги движения может быть затруднено», — пояснил министр, добавив, что в районе Серебрянки дежурят автогредера, самосвалы, которые могут организовать подвоз скального грунта в любой момент для решения проблем на дороге.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Евгений Куйвашев дал поручение выделить в 2017 году около 250 млн рублей из средств резервного фонда на ремонт дороги до Серебрянки. Точные объемы финансирования будут уточнены после подготовки проектной документации. По данным властей, в 2017 году на автодороге будет полностью установлен водоотвод, чтобы вода шла не по проезжей части, а по кюветам. Будут восстановлены участки, которые подвержены пучению и сейчас полностью разрушены, слабый грунт будет заменен на скальный.

Общая протяженность дороги составляет 79,4 км. Помимо Серебрянки, дорога связывает с «большой землей» три населенных пункта — Синегорский, Северка и Верхняя Ослянка, асфальтобетонное покрытие дорога имеет только на участке с 6 по 11 километр автодороги, остальное — грунтовое. Поселок Серебрянка расположен в уральской тайге между несколькими горными хребтами на берегу реки Серебрянки к северо-западу от Екатеринбурга и в 73 км к западу от Нижнего Тагила, население — порядка 700 человек.

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