На газификацию Ленинского района потратят более 3,2 млрд рублей

«Для газоснабжения всех видов потребителей Ленинского района, по нашим расчетам, необходимо построить 281 километр межпоселковых газопроводов, 457 километров уличных сетей и построить 59 газорегуляторных пунктов. При этом капитальные вложения до 2020 года нами рассчитаны в размере 3 миллиардов 270 миллионов рублей», — уточнила Бородулина.

При этом в рамках концессионного соглашения инвестор, по информации министра, готов вложить в газификацию района 600 млн рублей.

«На сегодняшний день предварительная концессионная заявка по Ленинскому району составляет 600 миллионов. Понятно, что инвестор смотрел окупаемость и выбрал крупные села. Если у нас все сложится и данное концессионное соглашение будет заключено, так как все мероприятия по строительству упираются в возведение “Черноморнефтегазом” ГРС “Горностаевка”, окончание которого запланировано на март 2018 года, предлагаем к этому времени предусмотреть финансирование проектно-сметной документации и строительного монтажа для некрупных сел за счет бюджета Республики Крым», — отметила Бородулина.

Глава Минтопэнерго Крыма добавила, что на сегодняшний день уровень газификации населенных пунктов Ленинского района составляет 43%, в том числе пгт Ленинское — 68%, сел района — 34%.