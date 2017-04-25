Всероссийский форум продовольственной безопасности пройдет на Дону

Согласно информации из официальных источников, форум пройдет в конгрессно-выставочном центре «ДонЭкспоцентр» на проспекте Михаила Нагибина. Тема мероприятия — «Экологически чистые продукты — основа здоровья нации».

Как сообщает Агентство инвестиционного развития Ростовской области, свое участие в форуме уже подтвердили делегации 32 регионов России.

В рамках мероприятия начнет работу выставка, которая представит текущий уровень продовольственной безопасности страны, возможности регионов РФ и отечественных компаний в импортозамещении, производстве продуктов питания, сельхозтехники, оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности.