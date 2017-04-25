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16:39 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Всероссийский форум продовольственной безопасности пройдет на Дону

Всероссийский форум продовольственной безопасности пройдет в Ростове 27−28 апреля.

Согласно информации из официальных источников, форум пройдет в конгрессно-выставочном центре «ДонЭкспоцентр» на проспекте Михаила Нагибина. Тема мероприятия — «Экологически чистые продукты — основа здоровья нации».

Как сообщает Агентство инвестиционного развития Ростовской области, свое участие в форуме уже подтвердили делегации 32 регионов России.

В рамках мероприятия начнет работу выставка, которая представит текущий уровень продовольственной безопасности страны, возможности регионов РФ и отечественных компаний в импортозамещении, производстве продуктов питания, сельхозтехники, оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности.

Конгрессный блок форума, помимо пленарного заседания, включает в себя пять тематических сессий. В повестке дня форума — обсуждение ключевых угроз продовольственной безопасности России, приоритетов отечественной пищевой индустрии, вопросов научно-технического развития российского АПК.

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