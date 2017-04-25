Всероссийский форум продовольственной безопасности пройдет на Дону
Всероссийский форум продовольственной безопасности пройдет в Ростове
Всероссийский форум продовольственной безопасности пройдет в Ростове
Согласно информации из официальных источников, форум пройдет в
Как сообщает Агентство инвестиционного развития Ростовской области, свое участие в форуме уже подтвердили делегации 32 регионов России.
В рамках мероприятия начнет работу выставка, которая представит текущий уровень продовольственной безопасности страны, возможности регионов РФ и отечественных компаний в импортозамещении, производстве продуктов питания, сельхозтехники, оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности.
Конгрессный блок форума, помимо пленарного заседания, включает в себя пять тематических сессий. В повестке дня форума — обсуждение ключевых угроз продовольственной безопасности России, приоритетов отечественной пищевой индустрии, вопросов