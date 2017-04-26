В Екатеринбурге на время ремонта дорог к ЧМ-2018 создадут оптимальные схемы объезда
В то же время председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько отметил, что во время ремонта дорог избежать неудобств не удастся.
В то же время председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько отметил, что во время ремонта дорог избежать неудобств не удастся.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Свердловские власти создали проектный офис, в который вошли представители всех заказчиков, для создания оптимальных путей объезда на время ремонта дорог Екатеринбургской агломерации, в том числе и к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил министр транспорта и связи Свердловской области Василий Старков.
«Под руководством регионального Минтранса создан проектный офис, в который вошли представители всех заказчиков. В рамках его работы мы создаем график ремонта дорог на 2017 год, а также синхронизируем объезды вокруг ремонтируемых участков, чтобы создать максимально меньше проблем по Екатеринбургской агломерации на время проведения ремонтных работ. Во время ремонта дорог в Екатеринбурге, в том числе и к ЧМ-2018, будут созданы максимально удобные для водителей объездные пути», — сказал Старков.
В свою очередь, председатель комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству Сергей Бидонько в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что во время ремонта дорог избежать неудобств не удастся и попросил жителей города, где пройдут матчи ЧМ-2018 по футболу, немного потерпеть. В этом вопросе Бидонько предложил ориентироваться на жителей Москвы.
«В Москве реализуется достаточно много различных больших проектов. Например, в центре столицы меняют коммуникации, тротуарную плитку, асфальтовой покрытие. Есть, конечно, недовольные, что движение затруднено. Однако большинство жителей столицы с пониманием относятся к происходящим ремонтным работам, так как по их завершению они получат абсолютно другое, лучшее качество дорог, тротуаров и коммуникаций», — отметил собеседник агентства.
Реконструкция городских магистралей около Центрального стадиона в Екатеринбурге в рамках подготовки к играм к ЧМ-2018 началась в 2015 году, она проходит в три этапа. Первый заключается в соединении улицы Ленина с улицей Татищева, вдоль нее будет организовано трамвайное движение — линия пойдет на
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве,