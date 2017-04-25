Краснодар не уступает лидерства в рейтинге «убитых» дорог Кубани — активисты ОНФ

С начала действия проекта в Краснодаре зафиксировано 104 проблемных участка, и эта цифра растет, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу регионального отделения Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае.

Напомним, за время действия проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Краснодарский край отличился тем, что одна из дорог в городе Ейске была признана самой «убитой» в России.