Краснодар не уступает лидерства в рейтинге «убитых» дорог Кубани — активисты ОНФ

С начала действия проекта в Краснодаре зафиксировано 104 проблемных участка, и эта цифра растет, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу регионального отделения Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае.
Напомним, за время действия проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Краснодарский край отличился тем, что одна из дорог в городе Ейске была признана самой «убитой» в России.
В Краснодарском крае активисты Общероссийского народного фронта продолжают работу по реализации проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». С момента старта проекта на интерактивную карту «убитых» дорог нанесено более 320 проблемных участков автомобильных дорог региона, нуждающихся в ремонте. Лидером рейтинга по-прежнему является Краснодар — 104 участка дорог. Высокая активность неравнодушных граждан отмечается в Сочи, Темрюкском, Павловском, Ейском и Абинском районах. Вместе с тем часть муниципалитетов на интерактивной карте выглядит нетронутой.
В мае 2017 года, отмечают активисты ОНФ, начнется ремонт улиц Тургенева и Новороссийская в Краснодаре.
Активистам ОНФ необходимо активно распространять информацию о проекте Народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», вовлекать неравнодушных граждан к работе в этом направлении, вести конструктивный диалог с администрацией муниципальных образований по устранению недостатков. В ближайшее время активисты ОНФ направят обращения в муниципалитеты, где планы чиновников по ремонту дорог существенно расходятся с результатами голосования на карте «убитых» дорог, сообщает пресс-служба регионального отделения Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае.
Чуть раньше активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) оценили состояние дорог в Краснодарском крае и выявили более 150 проблемных участков, срочно требующих ремонта. Больше всего «убитых» дорог общественники нашли в Краснодаре. Опасение вызвало состояние улиц Тургенева, Новороссийская, Шевченко, Шаляпина и Есенина. Много «убитых» дорог также в Темрюкском и Павловском районах, а также в Сочи.
Губернатор Вениамин Кондратьев согласился с краснодарцами, опубликовав фото ям и выбоин на улицах Тургенева и Новороссийской в своем Twitter, где назвал их «убитыми».
Проблема «убитых» кубанских дорог постепенно сдвигается с мертвой точки. В этом году в Краснодарском крае будет отремонтировано более 600 километров региональных дорог и 10 мостов. На эти цели выделено 23,5 млрд рублей.