Власти Вулканешт назначили спецкомиссию, после гибели 40 телят
В Вулканештском районе жертвами снегопадов и заморозков стали 40 телят. Непогода застала их в поле на выпасе. Все животные замерзли.
В Вулканештском районе жертвами снегопадов и заморозков стали 40 телят. Непогода застала их в поле на выпасе. Все животные замерзли.
Животные принадлежали одному хозяину. Они паслись в 12 км от Вулканешт.
Местные власти назначили спецкомиссию, которая займется расследованием этого случая.
Глава УПБ Вулканештского района Валерий Ивансенко, заявил, что вскрытие животных подтвердило, что они умерли
Еще 14 овец погибли в Комрате. Под тяжестью снега обвалилась крыша овчарни.