Власти Вулканешт назначили спецкомиссию, после гибели 40 телят

Животные принадлежали одному хозяину. Они паслись в 12 км от Вулканешт.

Пресс-секретарь ИП Комрата, сообщила, что для защиты животных не было создано подходящих условий.

Местные власти назначили спецкомиссию, которая займется расследованием этого случая.

Глава УПБ Вулканештского района Валерий Ивансенко, заявил, что вскрытие животных подтвердило, что они умерли из-за переохлаждения.

Еще 14 овец погибли в Комрате. Под тяжестью снега обвалилась крыша овчарни.