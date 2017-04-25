В Ростовской области уничтожили 3,8 тонны овощей без документов

Грузоотправителем являлось ООО «Санни фрутс» (Москва), грузополучателем — индивидуальный предприниматель из Краснодара. В ходе осмотра было обнаружено 2,2 т свежих томатов, 600 кг картофеля и 1 т капусты без фитосанитарных документов. Экспертиза показала, что в томатах присутствовал карантинный объект.



Вся продукция уничтожена на полигоне ООО «Экострой-Дон».