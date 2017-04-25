В Ростовской области уничтожили 3,8 тонны овощей без документов
На 993 км автомобильной дороги М-4 «Дон» было остановлено транспортное средство, перевозившее овощи в ассортименте. Об этом сообщает
На 993 км автомобильной дороги М-4 «Дон» было остановлено транспортное средство, перевозившее овощи в ассортименте. Об этом сообщает
Грузоотправителем являлось ООО «Санни фрутс» (Москва), грузополучателем — индивидуальный предприниматель из Краснодара. В ходе осмотра было обнаружено 2,2 т свежих томатов, 600 кг картофеля и 1 т капусты без фитосанитарных документов. Экспертиза показала, что в томатах присутствовал карантинный объект.
Вся продукция уничтожена на полигоне ООО «Экострой-Дон».