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17:31 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростовской области уничтожили 3,8 тонны овощей без документов

На 993 км автомобильной дороги М-4 «Дон» было остановлено транспортное средство, перевозившее овощи в ассортименте. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Грузоотправителем являлось ООО «Санни фрутс» (Москва), грузополучателем — индивидуальный предприниматель из Краснодара. В ходе осмотра было обнаружено 2,2 т свежих томатов, 600 кг картофеля и 1 т капусты без фитосанитарных документов. Экспертиза показала, что в томатах присутствовал карантинный объект.

Вся продукция уничтожена на полигоне ООО «Экострой-Дон».

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