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17:56 (мск), источник: РБК

Власти ЕС утвердили отмену роуминга для европейцев

Совет Евросоюза (ЕС) подтвердил отмену роуминга для европейцев на территории союза с 15 июня 2017 года. За введение бесплатного роуминга на территории ЕС 6 апреля проголосовал парламент Евросоюза.

Источник: Reuters

Совет Евросоюза подтвердил переход на бесплатный роуминг для европейских пользователей мобильной связи, которые путешествуют в другие страны ЕС. С 15 июня они смогут пользоваться мобильными связью и интернетом без дополнительной платы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Совета.

Европейцы, отправившись на летние каникулы в пределах ЕС, впервые смогут пользоваться мобильной связью и интернетом «повсеместно», заявил министр по конкурентоспособности, цифровой, морской и сервисной экономике Мальты (сейчас председательствует в Евросоюзе) Эммануэль Маллиа.

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Максимальная наценка, которую местные сотовые операторы смогут предъявлять иностранным мобильным компаниям за обслуживание их клиентов на своей территории в пределах ЕС с 15 июня не превысит €0,032 за минуту разговора и €0,01 за СМС. Цена за использование мобильного интернета за границей (в пределах ЕС) будет постепенно снижаться — с €7,7 за 1 Гб в этом году, до €2,5 за 1 Гб в 2022 году. В заявлении уточняется, что после 15 июня бесплатный роуминг появится в Исландии, Лихтенштейне и Норвегии.

Парламент Евросоюза проголосовал 6 апреля за введение бесплатного роуминга на территории ЕС. Решение совета Евросоюза является последним юридическим шагом на пути к принятию этого закона.

О том, что отмена роуминга для жителей Евросоюза негативно скажется на абонентах других стран, которые едут в Европу, в том числе на россиянах, 28 октября 2016 года писала газета «Ведомости», ссылаясь на сотрудников российских сотовых операторов. Источники издания сообщали, что российские сотовые компании вместе с иностранными будут платить европейским операторам повышенный сбор (surcharge) за роуминг. ​Европейские сотовые операторы таким образом компенсируют снижение доходов от отмены платы за роуминг для граждан ЕС.

Собеседники издания предупредили, что для компенсации затрат российские мобильные операторы должны будут повысить цены на роуминг в Европе. Число разрешенных на звонки в роуминге минут сократят, а стоимость пакетов вырастет, заявили собеседники газеты.

​Представитель одного из российских операторов заявил изданию, что его компания платит такой сбор с начала 2016 года. По словам источников газеты, после введения повышенного сбора цена вызова для операторов из России выросла с €0,01-€0,02 до €0,15-€0,25.

Комментарии
11
А Б
Отмена роуминга мобильной связи для стран ЕС - всего лишь один из многих показателей преимуществ, которые предоставляет европейцам членство их стран в союзе. Уже давно в Европе существует практика работы европейцев не в своих странах, а у соседей. Так, в один только Люксембург ежедневно приезжает на работу более 40 тыс человек из Бельгии, Франции и Германии. Они, как и многие другие, положительно оценят решение операторов мобильной связи.
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Александр Романов
Жителям ЕС дают возможность ощутить преимущества тесных экономических связей. Дабы думали, прежде чем голосовать против интеграции.
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Товарищ Сухов Красноармеец
А каклам тоже отменят? Они жеж европейсы
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