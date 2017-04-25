Подорожание проезда в маршрутках Воронежа до 17 рублей откладывается
Цена проезда в общественном транспорте Воронежа не изменится в ближайшее время, однако до конца 2017 года подорожания все же стоит ждать.
Цена проезда в общественном транспорте Воронежа не изменится в ближайшее время, однако до конца 2017 года подорожания все же стоит ждать.
В городе не изменится цена на общественный транспорт до тех пор, пока все
— Решение о повышении цены принимает областная комиссия по регулированию тарифов. Для того, чтобы вынести
Напомним, об увеличении стоимости проезда до 17 рублей в Воронеже заговорили еще в январе 2016 года. Позже, в апреле 2017, тема дала новый виток развития.