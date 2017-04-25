Подорожание проезда в маршрутках Воронежа до 17 рублей откладывается

В городе не изменится цена на общественный транспорт до тех пор, пока все компании-перевозчики не предоставят свои инвестиционные предложения в управление транспорта. Говоря другими словами, власти хотят получить от перевозчиков информацию о том, куда пойдут средства, полученные ими от пассажиров.

— Решение о повышении цены принимает областная комиссия по регулированию тарифов. Для того, чтобы вынести какое-либо решение перевозчики должны представить администрации города свои инвестиционные проекты. В них нужно обосновать необходимость повышения цены. Также инвестиционные проекты должны содержать информацию о расходах и планах по развитию. Сейчас перевозчики проводят расчеты для инвестпроектов, им самим выгодно представить проекты как можно быстрее. Судя по текущей ситуации, цена проезда почти наверняка поднимется в 2017 году, — пояснили в городской администрации Воронежа.

Напомним, об увеличении стоимости проезда до 17 рублей в Воронеже заговорили еще в январе 2016 года. Позже, в апреле 2017, тема дала новый виток развития.