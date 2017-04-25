Калмык: часть потребителей останется без света еще несколько дней

По его словам, к вечеру вторника полностью или частично остаются без электричества 26 населенных пунктов страны.

«В Комрате, Кагуле и Кантемире повреждена линия высоковольтных проводов предприятия “Moldelectrica”, по которой проходит транспортировка электроэнергии. Для нескольких населенных пунктов найдено временное техническое решение, но полностью это сделать невозможно. Сейчас около 13 тысяч потребителей остаются без электричества», — сказал Калмык.

По его словам, изначально из-за погодных условий более 200 тысяч человек в 703 населенных пунктах остались без электричества.

Сильный снегопад прошел в Молдове 20 и 21 апреля. За сутки на севере и юге республики выпала месячная норма осадков, что нанесло серьезный ущерб многим населенным пунктам и сельскохозяйственным культурам. Только в Кишиневе, по предварительным данным местных властей, ущерб составляет 50−70 миллионов леев.