Глава «Газпрома» хочет сохранить транзит газа через Украину, но прогнозирует его сокращение в 5 раз

Об этом сообщил глава концерна Алексей Миллер в интервью Reuters. Но объем этого транзита, по словам Миллера, резко сократится.

«Что касается транзита через Украину после января 2020 года, то мы уже заявили, что готовы вести переговоры… другое дело, что речь может идти исключительно о меньших объемах. Где-то около 15 млрд куб. м газа в год, и эти объемы предназначены для стран, которые граничат с Украиной», — сказал Миллер.

В 2016 году объем транзита российского газа в Европу через территории Украины вырос на 23%. За год по трубопроводам компании «Укртрансгаз» в ЕС было прокачано 82,2 млрд куб. м против 67,1 млрд куб. м в 2015 году. В первом квартале 2017 года объем транзита газа через Украину вырос в годовом исчислении еще на 20%, за три месяца по украинским трубопроводам было прокачано 23,2 млрд куб. м российского газа.

В «Газпроме» считают неразумным поддерживать такие показатели после завершения строительства газопровода «Северный поток-2», по которому газ можно будет прокачать напрямую в Германию.

«Если посмотреть на снимок из космоса, то Грайфсвальд находится просто по прямой линии через Балтику от новых месторождений… Этот маршрут на две тысячи километров короче, чем через Украину», — пояснил Миллер.

Строительство «Северного потока-2» должно начаться в 2018 году, а его запуск намечен на конец 2019 года. Суммарная мощность двух ниток газопровода, которые пройдут с российского побережья по дну Балтийского моря до Германии, должна составить 55 млрд куб. м газа в год.

Накануне, 24 апреля, стало известно, что дочерняя «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG (компания — оператор газопровода «Северный поток-2») подписала с пятью европейскими компаниями — французской Engie, австрийской OMV, англо-голландской Royal Dutch Shell, а также немецкими Uniper и Wintershall — соглашения о финансировании строительства «Северного потока-2». В рамках соглашений каждая из пяти компаний обязалась вложить в проект до €950 млн.

Как сообщал УНИАН, бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк отмечал, что, если Россия и некоторые западные компании построят «Северный поток-2», это лишит Украину 2 миллиардов долларов прибыли, Словакию — 0,8 миллиарда долларов, Польшу — 0,4 миллиарда долларов, а также лишит ЕС реальной энергетической независимости.

По оценкам председателя Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, этот газопровод никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в ЕС и не обеспечивает Евросоюзу доступ к новым источникам газа. Также Коболев спрогнозировал, что реализация проекта «Северный поток-2» приведет к тому, что пункты вхождения российского газа в ЕС будут почти полностью сконцентрированы в Германии. Однако имеющиеся газопроводы между севером Германии и странами Центральной и Восточной Европы не имеют достаточно мощностей, чтобы доставить нужные объемы газа в восточные европейские регионы.