Авиакомпания «Нордавиа» откроет регулярные рейсы из Воронежа в Петербург

Авиакомпания «Нордавиа» откроет летную программу из Воронежа в Санкт-Петербург, сообщила пресс-служба международного аэропорта Воронеж во вторник, 25 апреля. Перевозчик начнет выполнять регулярные рейсы с пятницы, 28 апреля, с периодичностью три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам.

Для перелетов используют самолеты Boeing 737. Время пути до Санкт-Петербурга — 2 часа 10 минут. Стоимость билета из Воронежа в Петербург и обратно составит 9580 рублей.