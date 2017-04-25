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18:28 (мск), источник: БЕЛТА

Банкнотой 2016 года признали 50 швейцарских франков

Банкнота достоинством в 50 франков стала первой обновленной купюрой, выпущенной нацбанком Швейцарии за последние два десятка лет.

За звание лучшей купюры-2016 также боролись 500 аргентинских песо, 5 фунтов стерлингов из Великобритании и 1 тысяча мальдивских руфий.

Международное банкнотное сообщество (International Bank Note Society, IBNS) ежегодно выбирает купюру, достойную, по их мнению, называться лучшей в мире. Члены IBNS голосуют за каждую из выпущенных банкнот, оценивая ее художественную ценность, степень защиты, цвет и контрастность, а также баланс всех указанных элементов.

Банкнота достоинством в 50 франков стала первой обновленной купюрой, выпущенной нацбанком Швейцарии за последние два десятка лет. За звание лучшей купюры-2016 также боролись 500 аргентинских песо, 5 фунтов стерлингов из Великобритании и 1 тысяча мальдивских руфий.

Однако именно швейцарская банкнота обладает наибольшей художественной ценностью и соответствует иным критериям. В частности, она была впервые выпущена в обращение в течение прошлого года, продолжает в нем находиться и обладает инновационными средствами защиты. В 2016 году в мире было выпущено около 120 новых банкнот и примерно половина из них претерпела изменения, достаточные для включения в шорт-лист сообщества.

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