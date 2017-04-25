Банкнотой 2016 года признали 50 швейцарских франков

Международное банкнотное сообщество (International Bank Note Society, IBNS) ежегодно выбирает купюру, достойную, по их мнению, называться лучшей в мире. Члены IBNS голосуют за каждую из выпущенных банкнот, оценивая ее художественную ценность, степень защиты, цвет и контрастность, а также баланс всех указанных элементов.

Банкнота достоинством в 50 франков стала первой обновленной купюрой, выпущенной нацбанком Швейцарии за последние два десятка лет. За звание лучшей купюры-2016 также боролись 500 аргентинских песо, 5 фунтов стерлингов из Великобритании и 1 тысяча мальдивских руфий.