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19:06 (мск), источник: Газета.Ру

Стала известна лучшая в мире банкнота 2016 года

Международное банкнотное сообщество выбрало 50 швейцарских франков лучшей банкнотой прошлого года. Об этом сообщается на сайте организации.

Источник: BNS

Уточняется, что за 2016 год было выпущено почти 120 новых купюр.

Как стало известно, банкнота в 50 франков была первой новой купюрой, которую выпустил Швейцарский нацбанк за последние 20 лет.

За первое место также боролись 1 тыс. мальдивских руфий, 500 аргентинских песо и 5 фунтов стерлингов.

Комментарии
1
А Б
Отсутствие выпуска новых купюр в течение 20 лет, говорит о стабильности и устойчивости финансовой системы страны.
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