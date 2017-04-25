Стала известна лучшая в мире банкнота 2016 года
Международное банкнотное сообщество выбрало 50 швейцарских франков лучшей банкнотой прошлого года. Об этом сообщается на сайте организации.
Международное банкнотное сообщество выбрало 50 швейцарских франков лучшей банкнотой прошлого года. Об этом сообщается на сайте организации.
Уточняется, что за 2016 год было выпущено почти 120 новых купюр.
Как стало известно, банкнота в 50 франков была первой новой купюрой, которую выпустил Швейцарский нацбанк за последние 20 лет.
За первое место также боролись 1 тыс. мальдивских руфий, 500 аргентинских песо и 5 фунтов стерлингов.