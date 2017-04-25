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19:31 (мск), источник: УНИАН

Гривня продолжает укрепляться — «отвоевала» у доллара еще несколько копеек

Во вторник, 25 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,58/26,62 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

Источник: УНИАН

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9722/29,0078 грн/евро, по отношению к российскому рублю — на уровне 0,4735/0,4746 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,62 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 602 сделки на сумму 335,50 млн долл.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,62/26,65 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9945/29,0271 грн/евро, по отношению к российскому рублю — на уровне 0,4757/0,4769 грн/рубль.

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