Самая мощная ракета Украины: корректирует полет и несет различные боевые части
Киевское конструкторское бюро «Луч» успешно испытало новый украинский ракетный комплекс Ольха, который может нести разные боевые части и корректировать траекторию полета.
Киевское конструкторское бюро «Луч» успешно испытало новый украинский ракетный комплекс Ольха, который может нести разные боевые части и корректировать траекторию полета.
Об этом сообщает
— Очередной удачный этап испытаний ракетного комплекса «Ольха». Все составляющие для производства «Ольхи» — отечественные, включая новую систему управления, новое ракетное топливо и новую боевую часть, — говорится в сообщении.
Отмечается, что ракета может нести различные боевые части, а ее система управления предусматривает коррекцию полета за счет импульсных двигателей.
Кроме того, «Ольха» превосходит даже ракетный комплекс «