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19:51 (мск), источник: Ictv.ua

Самая мощная ракета Украины: корректирует полет и несет различные боевые части

Киевское конструкторское бюро «Луч» успешно испытало новый украинский ракетный комплекс Ольха, который может нести разные боевые части и корректировать траекторию полета.

Об этом сообщает пресс-служба КБ «Луч».

— Очередной удачный этап испытаний ракетного комплекса «Ольха». Все составляющие для производства «Ольхи» — отечественные, включая новую систему управления, новое ракетное топливо и новую боевую часть, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ракета может нести различные боевые части, а ее система управления предусматривает коррекцию полета за счет импульсных двигателей.

Кроме того, «Ольха» превосходит даже ракетный комплекс «Точка-У», который способен поразить цель на расстоянии 120 километров.

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