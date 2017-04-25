Самая мощная ракета Украины: корректирует полет и несет различные боевые части

Об этом сообщает пресс-служба КБ «Луч».

— Очередной удачный этап испытаний ракетного комплекса «Ольха». Все составляющие для производства «Ольхи» — отечественные, включая новую систему управления, новое ракетное топливо и новую боевую часть, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ракета может нести различные боевые части, а ее система управления предусматривает коррекцию полета за счет импульсных двигателей.