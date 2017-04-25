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21:57 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Отрасль ЖКХ показала впечатляющий результат

Некоторым цифрам мы не очень доверяем. Когда, например, они выглядят подозрительно круглыми. Или когда статистика расходится с реалиями, которые видим в жизни. Когда сомневаемся в точности счетов, которые нам предъявляют к оплате.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

От сферы ЖКХ мы обычно не ждем красивых цифр. Напротив, мы недовольны ею почти всегда. Либо ее работой, либо ценой, которую за это платим. Она безальтернативна. Мы можем предпочесть иную торговую сеть, АЗС, даже врача. Жилищно-эксплуатационный участок у нас всегда только один.

Но в этот раз — без критики. Если забыть личное (мусор не вывезли, сантехника не прислали) и оценить усилия коммунальных работников системно, то надо отдать им должное. Только за год они снизили суммарные затраты на жилищно-коммунальные услуги на 266,67 млн рублей. Для убедительности экономию лучше привести в старых рублях (более 2,66 триллиона!) или у.е.: около 140 млн долларов. Это только за год! Впрочем, цифры именно то и доказывают, что до последнего времени сфера была не очень эффективной.

Принципиально, что сумма экономии оказалась весьма близка к той (хотя по факту ее превысила), которая изначально рассчитывалась: 250 млн рублей, четверть миллиарда. Красота этих цифр не в круглости, а именно в просчитанной точности. Получили именно то, что планировали, в нужный срок. Каков секрет? Почему такого результата система ЖКХ не показывала прежде и повторит ли его в будущем?

Суть ответа заместителя начальника управления контроля строительства, ЖКХ и связи Комитета государственного контроля Александра Якимова такова. В 2015 году по поручению Президента была создана рабочая группа, которой предстояло навести порядок в формировании тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Прежняя система строилась на затратных принципах и не побуждала коммунальные предприятия снижать себестоимость услуг. Их побудил к этому механизм формирования затрат исключительно по планово-расчетным ценам, ПРЦ. Формально он был введен еще в 2006 году, но фактически не действовал.

Принцип прост. Если предприятие не вышло на заданный уровень ПРЦ, то автоматически получает убытки (их надо покрывать из собственных средств), при этом лишается премиальных и прочих бонусов. Нормативные цифры брались не с потолка. Оптимизация начиналась с низовых коммунальных предприятий, где при деятельном участии специалистов госконтроля просчитывались тарифные резервы: в численности персонала, тепло- и водоснабжении, канализации, обслуживании лифтов, обращении с отходами… Эти цифры стекались в районные и областные структуры, где уточнялись и обобщались… Потом, уже в качестве директивного задания Правительства, под персональную ответственность губернаторов, были вновь спущены исполнителям.

Результат известен. Его обеспечили усилия тысяч рядовых коммунальщиков, которые, заметим, справились меньшим числом: в стране высвободили 11,3 тысячи работников: 7,5 процента персонала. В Минске были укрупнены жилищно-эксплуатационные участки: вместо 131 создано 48. В Гомельской области из штата организаций ЖКХ выведено около 2,6 тысячи штатных единиц с экономическим эффектом 5,5 млн рублей. Гомельское городское хозяйство сократилось на 928 работников, Речицкое районное — на 217.

Суммарный итог в 266,67 млн рублей сложился из региональных: от 31,66 млн рублей в Брестской области до 42,25 млн в Минской и 43,61 млн в столице. Важно, что это равномерный эффект, пропорциональный численности населения регионов. Повторится ли результат в 2017 году? Александр Якимов осторожен в ответе: оптимизация имеет свои пределы. К тому же коммунальное хозяйство имеет больное место в наиболее затратной части — подаче тепла. 95 процентов наших квартир не имеют регуляторов. Если нам зимой жарко, мы ведь не краник заворачиваем, а форточки открываем. Но проектирование, производство и распространение индивидуальных счетчиков тепловой энергии — дело сложное, дорогое и долгое: это отдельная тема.

…Налицо три эффекта. Впечатляет экономический: сумма бюджетных субсидий, направляемых эксплуатационным организациям, уменьшена на 271,6 млн рублей. Социальный: уровень возмещения населением затрат на жилищно-коммунальные услуги (75 процентов в 2017-м) повышается планомерно и плавно. Когда выйдем на 100 процентов, суммы не будут для нас разорительны, частные управляющие компании не будут чинить произвол, как в некоторых соседних странах. Будем ценить свои ЖЭУ и ЖЭСы, которые, при всех к ним претензиях, прогрессируют. Секрет, впрочем, есть. Оптимизация была инициирована госконтролем и на всех этапах проходила при непосредственном участии специалистов КГК. Прецедент наглядно показал, сколь точным может быть планирование и сколь эффективным — при должном контроле — государственное управление. Так бы во всем!

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