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11:16 (мск), источник: Новый Калининград

Эксперты нашли главную причину загрязнения Балтийского моря

Одним из главных загрязнителей водной среды в регионе Балтийского моря оказались попадающие в воду использованные или просроченные медикаменты.

Источник: Новый Калининград

Как передаёт во вторник ТАСС, к такому выводу пришли эксперты Хельсинкской комиссии по защите морской среды Балтийского моря (Хелком).

«Одна из основных проблем сейчас — это загрязнение фармацевтическими препаратами. 80 млн людей, живущих на берегах Балтийского моря, ежегодно выпускают в окружающую среду тонны всевозможных медикаментов. Антибиотики обнаружены практически во всех компонентах окружающей среды Балтийского моря», — заявил по итогам заседания экспертов стран-участниц Хелком в Петербурге представитель секретариата организации Дмитрий Франк-Каменецкий.

По словам представителя Хелком, создана рабочая группа, которая намерена рассмотреть проблему загрязнения моря медикаментами во всех деталях и предложить странам региона конкретные решения.

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