Эксперты нашли главную причину загрязнения Балтийского моря

Как передаёт во вторник ТАСС, к такому выводу пришли эксперты Хельсинкской комиссии по защите морской среды Балтийского моря (Хелком).

«Одна из основных проблем сейчас — это загрязнение фармацевтическими препаратами. 80 млн людей, живущих на берегах Балтийского моря, ежегодно выпускают в окружающую среду тонны всевозможных медикаментов. Антибиотики обнаружены практически во всех компонентах окружающей среды Балтийского моря», — заявил по итогам заседания экспертов стран-участниц Хелком в Петербурге представитель секретариата организации Дмитрий Франк-Каменецкий.

По словам представителя Хелком, создана рабочая группа, которая намерена рассмотреть проблему загрязнения моря медикаментами во всех деталях и предложить странам региона конкретные решения.