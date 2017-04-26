Пивоваренный завод, расположенный под Калининградом, выставлен на торги
Имущественный комплекс в Калининграде, на котором ранее располагалось пивоваренное производство группы компаний Heineken, выставлен на аукцион. Об этом сообщает «
Имущественный комплекс в Калининграде, на котором ранее располагалось пивоваренное производство группы компаний Heineken, выставлен на аукцион. Об этом сообщает «
Земельные участки и здания на ул. Юрия Гагарина, д. 225 площадью 7,8 га планируется выставить на голландский аукцион (торги на понижение цены). Начальная цена лота составляет 290 млн рублей, цена отсечения — 230 млн рублей.
Площадка расположена на
Сооружения производственного назначения находятся в хорошем техническом состоянии и соответствуют требованиям, предъявляемым к современным производственным комплексам.
Как отмечается, на данной площадке может быть размещено производство низкой и средней степени опасности в соответствии с установленным зонированием, а именно: пищевое, химическое, лакокрасочное, сборочное и др.