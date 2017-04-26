Пивоваренный завод, расположенный под Калининградом, выставлен на торги

Земельные участки и здания на ул. Юрия Гагарина, д. 225 площадью 7,8 га планируется выставить на голландский аукцион (торги на понижение цены). Начальная цена лота составляет 290 млн рублей, цена отсечения — 230 млн рублей.

Площадка расположена на северо-восточной границе Калининграда в 2,5 км от Большой Окружной ул. Общая площадь зданий — 29 тыс. кв.м. Здания оформлены в собственность, в настоящее время часть помещений сдается в аренду.

Сооружения производственного назначения находятся в хорошем техническом состоянии и соответствуют требованиям, предъявляемым к современным производственным комплексам.

Как отмечается, на данной площадке может быть размещено производство низкой и средней степени опасности в соответствии с установленным зонированием, а именно: пищевое, химическое, лакокрасочное, сборочное и др.