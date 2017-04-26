Украина готова дать ОРЛО электроэнергию — названо условие

Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

— Если платежи пройдут, и долг будет погашен, то мы возобновим поставки электроэнергии, — сказал министр.

Он также подчеркнул, что Украина передавала на неподконтрольную территорию Луганской области 4,5 млн кВт в сутки, которые не оплачивались.