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07:58 (мск), источник: Ictv.ua

Украина готова дать ОРЛО электроэнергию — названо условие

Украина готова возобновить поставки электроэнергии на неподконтрольные территории Луганской области, если они погасят долг.

Источник: Reuters

Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

— Если платежи пройдут, и долг будет погашен, то мы возобновим поставки электроэнергии, — сказал министр.

Он также подчеркнул, что Украина передавала на неподконтрольную территорию Луганской области 4,5 млн кВт в сутки, которые не оплачивались.

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