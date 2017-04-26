Украина готова дать ОРЛО электроэнергию — названо условие
Украина готова возобновить поставки электроэнергии на неподконтрольные территории Луганской области, если они погасят долг.
Украина готова возобновить поставки электроэнергии на неподконтрольные территории Луганской области, если они погасят долг.
Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.
— Если платежи пройдут, и долг будет погашен, то мы возобновим поставки электроэнергии, — сказал министр.
Он также подчеркнул, что Украина передавала на неподконтрольную территорию Луганской области 4,5 млн кВт в сутки, которые не оплачивались.