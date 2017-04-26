«Белшина» отсудила крупную сумму у необязательного российского дилера

Также по решению Арбитражного суда Краснодарского края должник, компания «Беларусь шина», должна возместить истцу 103 тыс. росс. рублей по оплате таможенной пошлины.

Как явствует из материалов дела, которое было начато в декабре 2016 года, Краснодарский торговый дом «Белшина» в конце 2013 года заключил соглашение и произвел отгрузку шин своему партнеру. Но тот перестал платить. В конце 2015 года было подписано дополнительное соглашение по погашению задолженности, которая на тот момент составляла уже свыше 100 млн росс. рублей.

Был составлен график (последний платеж в сумме 4,6 млн росс. рублей намечался на декабрь 2016 года), и «Беларусь шина» до августа прошлого года гасила равными частями этот долг. Но с августа 2016 года, однако, последовал перерерыв, что привело к образованию задолженности уже в рамках графика погашения долга.

В ходе судебных заседаний ответчик пытался подать заявление о фальсификации доказательств — 39 товарных накладных, на которых, по его мнению, визуально стоит подпись не директора «Беларусь шина» и просил назначить их почерковедческую экспертизу. Но заявление было отвергнуто судом.

Необязательный плательщик, правда, может оспорить решение арбитража в кассационной инстанции. Кроме того, решение суда распространяется не на всю сумму долга, которая имеется у «Беларусь шины» перед торговым домом «Белшины». Всего на 31 декабря 2016 года российский дилер оставался должен торговому дому 34,6 млн росс. рублей.