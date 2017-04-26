В России могут запретить алкоэнергетики
Министерство финансов подготовило поправки в 171-ФЗ, запрещающие производство и продажу подобных напитков.
Министерство финансов подготовило поправки в 171-ФЗ, запрещающие производство и продажу подобных напитков.
Минфин предлагает ввести запрет на производство и продажу в России алкоэнергетиков — слабоалкогольных напитков с тонизирующими добавками. Ведомство подготовило соответствующие поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ). В аппарате
Минфин предлагает «ввести запрет производства и оборота алкогольной продукции с содержанием этилового спирта крепостью менее 22% объема готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества», рассказали «Известиям» в
В Минфине рассказали, что по итогам исследований научных учреждений было сделано заключение о вредном воздействии на организм человека алкогольных тонизирующих напитков.
«Минздрав также настаивает на запрете потребления слабоалкогольных напитков, содержащих тонизирующие вещества, поскольку такие напитки вызывают привыкание к алкоголю», —добавили в Минфине.
В аппарате
«Спирт в комбинации с кофеином или тауирином наносит существенный вред здоровью», — сказала
Минэкономразвития и Минпромторг рассматривают предлагаемый проект Минфина, сказали в
Источник в
«Получается, что алкогольная продукция крепостью более 22% с содержанием тонизирующих веществ является менее вредной для потребителя», — пояснил он.
По данным ЕМИСС, в I квартале 2017 года в России было произведено 15 млн л слабоалкогольных напитков с содержанием спирта не более 9%, согласно данным
Из постановления следует, что основными тонизирующими компонентами напитков являются кофеин, природные биологически активные вещества из лекарственных растений, оказывающих тонизирующее действие, а также витамины С, РР, В. В документе сказано, что «нет достоверных научных данных об отсутствии потенциального отрицательного воздействия их на здоровье людей, особенно детей и подростков». В Роспотребнадзоре не уточнили, есть ли более актуальные научные данные по рискам при употреблении подобных напитков.
В Минздраве ситуацию не прокомментировали.
Напомним, в 2015 году 38 регионов в стране поддерживали запрет на продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков, хотя ФАС пыталась бороться с этой практикой в судах. Но согласно ст. 16 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ) органы государственной власти субъектов России могут устанавливать ограничения времени, условий и мест розничной торговли, а также запрещать розничную продажу алкогольной продукции. Депутаты также неоднократно предлагали ввести запрет подобных напитков на федеральном уровне, но их проекты не доходили до первого чтения — правительство давало отрицательные отзывы.
Руководитель проекта «Трезвая Россия», член Общественной палаты Султан Хамзаев уверен, что производство и продажа алкоэнергетиков должны быть запрещены на федеральном уровне. Он подчеркивает, что маркетинговое продвижение таких напитков направлено на молодежь, которая и становится их основным потребителем.
«Первые энергетики, появившиеся в России, содержали надпись, которая предупреждала — напиток не следует смешивать с алкоголем, что сегодня происходит», — сказал Султан Хамзаев.
В Национальной ассоциации слабого алкоголя, а также производитель коктейля «Ягуар» — завод «Хэппилэнд» — воздержались от комментариев.