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01:41 (мск), источник: Известия

В России могут запретить алкоэнергетики

Министерство финансов подготовило поправки в 171-ФЗ, запрещающие производство и продажу подобных напитков.

Источник: РИА "Новости"

Минфин предлагает ввести запрет на производство и продажу в России алкоэнергетиков — слабоалкогольных напитков с тонизирующими добавками. Ведомство подготовило соответствующие поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ). В аппарате вице-премьера Александра Хлопонина поддерживают эту инициативу, утверждая, что такие напитки опасны для здоровья.

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Минфин предлагает «ввести запрет производства и оборота алкогольной продукции с содержанием этилового спирта крепостью менее 22% объема готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества», рассказали «Известиям» в пресс-службе министерства, уточнив, что исключение составляет лишь производство для оборота за пределами страны и экспортных продаж. Соответствующую норму Минфин сформулировал в преддверии второго чтения поправок сенаторов Сергея Рябухина, Виталия Шубы и других в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ). В первом чтении документ был рассмотрен 24 марта. В течение следующих 30 дней в него вносились поправки, дата второго чтения еще не назначена.

В Минфине рассказали, что по итогам исследований научных учреждений было сделано заключение о вредном воздействии на организм человека алкогольных тонизирующих напитков.

«Минздрав также настаивает на запрете потребления слабоалкогольных напитков, содержащих тонизирующие вещества, поскольку такие напитки вызывают привыкание к алкоголю», —добавили в Минфине.

В ведомстве также добавили, что «в данном вопросе речь идет о здоровье населения, что значительно важнее» выпадающих доходов от уплаты акцизов.

В аппарате вице-премьера Александра Хлопонина, который курирует алкогольную отрасль, сказали, что положительно оценивают инициативу Минфина.

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«Спирт в комбинации с кофеином или тауирином наносит существенный вред здоровью», — сказала пресс-секретарь вице-премьера Наталья Платонова.

Минэкономразвития и Минпромторг рассматривают предлагаемый проект Минфина, сказали в пресс-службах ведомств. В ФАС заявили, что пока не получали документ.

Источник в финансово-экономическом блоке правительства отметил, что «для введения предлагаемого запрета необходимо наличие научно доказанной опасности спиртосодержащей тонизирующей продукции по сравнению с другими видами алкогольных напитков». По его словам, также вызывает сомнения предлагаемая градация запрета на алкогольную продукцию, содержащую менее 22% этилового спирта.

«Получается, что алкогольная продукция крепостью более 22% с содержанием тонизирующих веществ является менее вредной для потребителя», — пояснил он.

По данным ЕМИСС, в I квартале 2017 года в России было произведено 15 млн л слабоалкогольных напитков с содержанием спирта не более 9%, согласно данным информационно-статистической системы ЕМИСС. В аналогичном периоде 2016 года производство составило 13 млн л, за 2016 год — 70 млн л. Это не весь объем произведенных в стране алкоэнергетиков, подчеркивает глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. По его словам, еще 250−300 млн л приходится на винные и пивные напитки, а также на напитки, называющиеся сидрами, но не являющиеся ими (псевдосидры), которые также содержат тонизирующие вещества.

Производство и продажа алкоэнергетиков — лицензируемая деятельность. Как следует из постановления главы Роспотребнадзора от 2005 года, производители такой продукции обязаны проводить экспертизу на подтверждение их безопасности.

Из постановления следует, что основными тонизирующими компонентами напитков являются кофеин, природные биологически активные вещества из лекарственных растений, оказывающих тонизирующее действие, а также витамины С, РР, В. В документе сказано, что «нет достоверных научных данных об отсутствии потенциального отрицательного воздействия их на здоровье людей, особенно детей и подростков». В Роспотребнадзоре не уточнили, есть ли более актуальные научные данные по рискам при употреблении подобных напитков.

В Минздраве ситуацию не прокомментировали.

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Напомним, в 2015 году 38 регионов в стране поддерживали запрет на продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков, хотя ФАС пыталась бороться с этой практикой в судах. Но согласно ст. 16 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ) органы государственной власти субъектов России могут устанавливать ограничения времени, условий и мест розничной торговли, а также запрещать розничную продажу алкогольной продукции. Депутаты также неоднократно предлагали ввести запрет подобных напитков на федеральном уровне, но их проекты не доходили до первого чтения — правительство давало отрицательные отзывы.

Руководитель проекта «Трезвая Россия», член Общественной палаты Султан Хамзаев уверен, что производство и продажа алкоэнергетиков должны быть запрещены на федеральном уровне. Он подчеркивает, что маркетинговое продвижение таких напитков направлено на молодежь, которая и становится их основным потребителем.

«Первые энергетики, появившиеся в России, содержали надпись, которая предупреждала — напиток не следует смешивать с алкоголем, что сегодня происходит», — сказал Султан Хамзаев.

В Национальной ассоциации слабого алкоголя, а также производитель коктейля «Ягуар» — завод «Хэппилэнд» — воздержались от комментариев.

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