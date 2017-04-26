Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Предупредить своих «бывших» о риске ЗППП можно анонимно
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
Живые подарки российского президентаКаких животных и кому дарил Владимир Путин
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
7 ошибок в оформлении загородного дома
В Сеть попали кадры испытаний самого ожидаемого оружия РФ – СМИ
В Раде высказались о границе между РФ и Украиной
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
В ЛНР сказали, чем закончился бой ополченцев с диверсантами ВСУ
В Раде высказались о границе между РФ и Украиной
Страшно до слез: странные автомобили Шанхая
Технотренды в китайских автоновинках в Шанхае
Фоторепортажи
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
10Полюс холода
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
15Роботы в Пальмире
01:08 (мск), источник: РИА Новости

Минфин начнет продажу облигаций для населения со среды

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Минфин России со среды, 26 апреля, начнет продажу облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения, дебютируя с трехлетним выпуском объемом 15 миллиардов рублей.

Источник: РИА Новости

Доходность новых облигаций, по плану министерства, должна быть выше, чем по банковским депозитам, и выше, чем по гособлигациям, которые уже находятся в обращении. Она также будет зависеть от срока владения бумагами — размер купона будет увеличиваться по мере приближения к сроку погашения облигаций.

Читайте также
Путин сравнил выдающих микрозаймы под сотни процентов со старухой-процентщицей Достоевского

О возможности вложений в эти бумаги собственных средств уже заявили министр финансов Антон Силуанов и глава Сбербанка Герман Греф.

Объем и ставки

Анонсированный в феврале первый выпуск ОФЗ-н серии 53001 с погашением в апреле 2020 года будет включать 15 миллионов облигаций номиналом 1 тысяча рублей. Приобрести бумаги можно будет в отделениях «ВТБ 24» и Сбербанка.

Ставка первого полугодового купона составит 7,5% годовых, второго — 8%, третьего — 8,5%, четвертого — 9%, пятого — 10%, шестого — 10,5%. Цена размещения на 26—28 апреля установлена равной 100% от номинала. В случае приобретения облигаций в дату начала размещения доходность к погашению составит 9,02% годовых до вычета комиссионного вознаграждения агента. Минфин ранее заявлял, что доходность по инструменту составит до 8,5% годовых, но обещал небольшую премию, которая компенсирует банковскую комиссию первым покупателям народных ОФЗ.

Комиссия банка

Минимальная сумма покупки бумаг составит 30 тысяч рублей, максимальная — 15 миллионов рублей. Комиссия банка-агента составит 1,5% при покупке до 50 тысяч рублей, 1% — если сумма покупки составит от 50 до 300 тысяч рублей и 0,5% — при покупке на сумму более 300 тысяч рублей, ранее сообщил директор департамента долговой политики Минфина Константин Вышковский. Аналогичные комиссии будут взиматься с инвесторов и в случае предъявления облигаций к досрочному выкупу. Таким образом, максимальный размер комиссии составит 3%.

Граждане вправе предъявить облигации к выкупу через банки-агенты в любой день до даты погашения облигаций.

Обращение облигаций для населения на вторичном рынке, включая заключение сделок с бумагами между агентами, не допускается, за исключением выкупа облигаций агентом и передачи облигаций в наследство гражданам. Также не допускается приобретение облигаций на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).

Как говорил Вышковский, в дальнейшем Минфин намерен размещать ОФЗ для населения ежегодно на сумму 20−30 миллиардов рублей, однако если спрос на эти инструменты будет высокий, то Минфин будет готов увеличить эти параметры. Каждый новый выпуск будет выходить раз в полгода.

Расширение инвестиций

Замминистра финансов Сергей Сторчак говорил, что Минфин никогда не расценивал продажу ОФЗ для физлиц для пополнения бюджета.

Основной функцией облигаций для населения будет возможность дать гражданам, которые много лет живут в условиях рыночной экономики, в условиях бурно развивающегося финансового рынка, более широкий круг сберегательных инструментов.

Приобрести новый инструмент, по словам министра финансов Силуанова, будет не сложнее, чем открыть депозитный счет в банке. Вложиться в бумаги можно будет как в отделениях этих банков, так и в онлайн-режиме, открыв электронный «личный кабинет».

Важной особенностью бумаг является их надёжность, поскольку ОФЗ — это безусловное обязательство государство, а надёжность вложений в обязательства РФ не вызывает сомнений, заверял Сторчак. Государство обязуется выплатить покупателю все сумму вложений в ОФЗ без ограничений. В долговой устойчивости России нет равных в текущем моменте и на историческом пробеге как минимум ещё десяти лет, уверен Сторчак.

Читайте также
Обналичивание под залог

Силуанов заявил, что намерен вложить собственные средства в покупку новых ОФЗ, так как для него этот инструмент будет интересен, поскольку это надежное и доходное вложение. Поддержал министра финансов в желании вложиться в новые ОФЗ и глава Сбербанка Герман Греф.

По мнению главы второго по активам российского банка — ВТБ — Андрея Костина, ОФЗ для населения составят конкуренцию банковским депозитам и банкиры это поддерживают, так как население нуждается в хороших надежных инструментах, чтобы не попадать в ненадежные банки в погоне за более высокими ставками.

ОФЗ, выпускаемые для инвестиций в них со стороны населения, могут быть востребованы в первую очередь в среде держателей депозитов в крупных российских банках, так как доходность по этим долговым бумагам предполагается выше, чем по депозитам банков из топ-10 в РФ, говорил РИА Новости советник Института современного развития Никита Масленников.

А глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отмечал, что ОФЗ для населения позволят гражданам вкладывать деньги не только в банковские вклады, что необходимо для развития российского рынка.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Без отца и партии: Марин Ле Пен покинула «Национальный фронт»
«Батальон Имама Шамиля» взял ответственность за взрыв в метро
Турецкие ВВС нанесли удары по союзникам коалиции в Сирии и Ираке
Трамп решил отложить строительство стены на границе
«Спартак» обыграл «Урал» в матче чемпионата России
Эрдоган: Турция может пересмотреть позицию по членству в ЕС
Иванка заявила, что не влияла на решение нанести удар по Сирии
Спорт
«Спартак» — «Урал»: фирменная победа Карреры Ростовская оплеуха не выбила «Спартак» из колеи, хотя победа над «Уралом» получилась по-итальянски скупой
Авто
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП Столичная полиция объявила план «Перехват» для поиска водителя Mercedes, который, предположительно, открыл стрельбу
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Марта Тимофеева: «Я хочу стать актрисой, когда вырасту» Семилетняя звезда сериала «Оптимисты» рассказала об отношениях со старшими коллегами по съемкам
Недвижимость
7 ошибок в оформлении загородного дома
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета Необычная, сказочная внешность маленькой Нарияны сделала ее звездой соцсетей и привлекла к ней внимание ведущих мировых модельных и рекламных агентств.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь