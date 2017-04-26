SpaceX впервые осуществит запуск спутника для американской разведки

«Огневое испытание завершено. Планируем запуск миссии NROL-76 в воскресенье 30 апреля», — сообщила компания в своем аккаунте в Twitter. Как отмечает в связи с этим Space Flight Now, это будет первый запуск компании «секретного груза для национального разведуправления».
Старт ракеты-носителя с секретным спутником состоится с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) в промежутке между 7−9 утра воскресенья по времени Восточного побережья США (14−16 мск).
«Успешный запуск NROL-76 откроет дверь для высокодоходных контрактов по обслуживанию в сфере национальной безопасности», — отмечает в связи с предстоящим стартом онлайн-издание Nasa Space Flight. До настоящего времени запуски для военных США осуществляла частная компания United Launch Alliance.
Каждому старту Falcon 9 предшествует предполетное огневое испытание. После взрыва ракеты в ходе аналогичного испытания в сентябре прошлого года, компания проводит их без полезной нагрузки.
Традиционно для большинства запусков SpaceX, компания планирует осуществить посадку первой ступени ракеты на площадку неподалеку от места старта. Трансляция приземления будет идти на сайте компании, сам старт ракеты будут показывать лишь в течение нескольких минут из-за секретности миссии.