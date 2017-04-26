Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Чем заменить 10 000 шагов в день: ищем варианты
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Экс-жена Кристовского забирает детей из школы из-за травли
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
Живые подарки российского президентаКаких животных и кому дарил Владимир Путин
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
7 ошибок в оформлении загородного дома
«НАТО бессильно»: СМИ о полетах российского самолета-шпиона
В Раде высказались о границе между РФ и Украиной
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
В ЛНР сказали, чем закончился бой ополченцев с диверсантами ВСУ
В Раде высказались о границе между РФ и Украиной
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
11Протест одного
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
15Роботы в Пальмире
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
03:55 (мск), источник: РИА Новости

SpaceX впервые осуществит запуск спутника для американской разведки

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Частная компания SpaceX в воскресенье впервые осуществит запуск секретного спутника для разведки США, сообщает портал Space Flight Now по итогам прошедшего во вторник огневого испытания ракеты-носителя Falcon 9.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

«Огневое испытание завершено. Планируем запуск миссии NROL-76 в воскресенье 30 апреля», — сообщила компания в своем аккаунте в Twitter. Как отмечает в связи с этим Space Flight Now, это будет первый запуск компании «секретного груза для национального разведуправления».

Старт ракеты-носителя с секретным спутником состоится с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) в промежутке между 7−9 утра воскресенья по времени Восточного побережья США (14−16 мск).

Читайте также
Посадку использованной ракеты SpaceX показали на видео

«Успешный запуск NROL-76 откроет дверь для высокодоходных контрактов по обслуживанию в сфере национальной безопасности», — отмечает в связи с предстоящим стартом онлайн-издание Nasa Space Flight. До настоящего времени запуски для военных США осуществляла частная компания United Launch Alliance.

Каждому старту Falcon 9 предшествует предполетное огневое испытание. После взрыва ракеты в ходе аналогичного испытания в сентябре прошлого года, компания проводит их без полезной нагрузки.

Традиционно для большинства запусков SpaceX, компания планирует осуществить посадку первой ступени ракеты на площадку неподалеку от места старта. Трансляция приземления будет идти на сайте компании, сам старт ракеты будут показывать лишь в течение нескольких минут из-за секретности миссии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Без отца и партии: Марин Ле Пен покинула «Национальный фронт»
Эрдоган заявил об изменении позиции Москвы по Асаду
В США выразили обеспокоенность действиями ВВС Турции
Минфин начнет продажу облигаций для населения
«Спартак» увеличил отрыв от ЦСКА в чемпионате России
В России могут запретить алкоэнергетики
Эсминец ВМС США едва не столкнулся с иранским кораблем
Спорт
«Спартак» — «Урал»: фирменная победа Карреры Ростовская оплеуха не выбила «Спартак» из колеи, хотя победа над «Уралом» получилась по-итальянски скупой
Авто
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП Столичная полиция объявила план «Перехват» для поиска водителя Mercedes, который, предположительно, открыл стрельбу
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Марта Тимофеева: «Я хочу стать актрисой, когда вырасту» Семилетняя звезда сериала «Оптимисты» рассказала об отношениях со старшими коллегами по съемкам
Недвижимость
7 ошибок в оформлении загородного дома
Россиян освободят от поверок счетчиков
Составлен рейтинг регионов с лучшими тарифами ЖКХ
Появились первые списки хрущевок, идущих под снос
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета Необычная, сказочная внешность маленькой Нарияны сделала ее звездой соцсетей и привлекла к ней внимание ведущих мировых модельных и рекламных агентств.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь