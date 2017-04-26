SpaceX впервые осуществит запуск спутника для американской разведки

«Огневое испытание завершено. Планируем запуск миссии NROL-76 в воскресенье 30 апреля», — сообщила компания в своем аккаунте в Twitter. Как отмечает в связи с этим Space Flight Now, это будет первый запуск компании «секретного груза для национального разведуправления».

Старт ракеты-носителя с секретным спутником состоится с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) в промежутке между 7−9 утра воскресенья по времени Восточного побережья США (14−16 мск).

«Успешный запуск NROL-76 откроет дверь для высокодоходных контрактов по обслуживанию в сфере национальной безопасности», — отмечает в связи с предстоящим стартом онлайн-издание Nasa Space Flight. До настоящего времени запуски для военных США осуществляла частная компания United Launch Alliance.

Каждому старту Falcon 9 предшествует предполетное огневое испытание. После взрыва ракеты в ходе аналогичного испытания в сентябре прошлого года, компания проводит их без полезной нагрузки.