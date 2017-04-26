Губернатор Приангарья пообещал разобраться в ситуации с завышенными ценами на бензин

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пообещал обсудить с представителями ФАС ситуацию с завышенными ценами на бензин в регионе. Об этом он заявил в эфире программы «ОТРажение» на канале ОТР накануне, 25 апреля. По его словам, цены на ГСМ в Иркутской области могут быть выше, чем в соседних регионах, из-за устаревших технологий на перерабатывающих предприятиях. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Губернатор отметил, что на территориях западнее Иркутской области бензин дешевле, на территориях восточнее региона — дороже. Связано это с тем, что в Приангарье долгое время не обновлялись фонды на предприятиях, которые производят бензина.

«Например, в Красноярском крае производство идет на более современном оборудовании. У нас предприятия достаточно старые и им непросто делать продукцию с кхорошей себестоимостью. Мы следим за стоимостью ГСМ. К сожалению, напрямую влиять на цены мы не можем. На северных территориях поставщики, вообще могут устанавливать любую цену на бензин, так как являются там монополистами. Я поговорю на эту тему с нашим управлением Федеральной антимонопольной службой», — заявил Сергей Левченко.

Напомним, год назад прошла встреча Сергея Левченко с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, в рамках которой обсудили вопросы газификации региона. В частности, обсуждался вопрос строительство сети АЗС «Газпромнефть».