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08:00 (мск), источник: Om1.ru

Омичи платят почти больше всех налогов в Сибири

По собираемости имущественных налогов с физлиц Омский регион — третий в Сибири.

Источник: Reuters

Федеральная налоговая служба продолжает подводить итоги за 2016 год.

Омская область по итогам прошлого года оказалась на третьем месте по собранным имущественным налогам с физических лиц. По данным налоговой службы, процент собираемости налогов с физических лиц, которые были администрированы ФНС, в Омской области составил 66,7%. Это на 3% больше среднего показателя по всем объектам Российской Федерации.

По показателям Омская область вышла в тройку лидеров по Сибирскому федеральному округу.

Среди двенадцати регионов Сибири, Омская область заняла третью строчку по собираемости имущественных налогов с физических лиц.

Как отмечают в Федеральной налоговой службе, в Омском регионе показатели по каждому из налогов — транспортному, земельному, налогу на имущество — выше, чем средние данные по Сибири.

Высокие показатели также зафиксированы по собираемости земельного налога в Омской области — регион занял второе место в Сибири.

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