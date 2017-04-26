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07:13 (мск), источник: Nur.kz

Жесткая чистка ждет список очередников на госжилье в Казахстане

Правительство Казахстана намерено сократить список очередников на получение жилья из госфонда. Министерство по инвестициям и развитию совместно с акиматами решит, как сократить список претендующих на госжилье, передает 31 канал.

Источник: Nur.kz

Напомним, о необходимости чистки миллионной очереди заявил Нурсултан Назарбаев.

Президент поручил разобраться с бесконечно растущим числом нуждающихся. Так, по словам главы государства, бюджетники должны пользоваться системой жилстройсбережений либо оформлять ипотеку.

Список очередников на жилье из коммунального фонда ежегодно растет в геометрической прогрессии.

В 2015 году нуждающихся было чуть больше 300 тысяч человек — это те люди, кто не может приобрести себе квадратные метры самостоятельно даже через государственные программы.

Сейчас число таких граждан почти 400 тысяч. Именно это и стало последней каплей терпения президента.

По его словам, в пригороде Астаны в частные дома прописывают до полутора тысяч человек в одну комнату.

Все эти люди приезжают с различных регионов страны и встают в очередь для получения бесплатной квартиры. Поэтому список ждет жесткая чистка.

«Там же пять категорий: социально уязвимые, государственные служащие, инвалиды есть, дети-сироты. Мы по всем этим группам работаем.

Пока еще мы конкретно сказать ничего не можем, — прокомментировал министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек.

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