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07:20 (мск), источник: VN.ru

15 мая завершится отопительный сезон в Новосибирской области

Батареи в Новосибирской области перестануть греть 15 мая. Предварительные итоги завершающегося отопительного сезона 25 апреля подвели в региональном правительстве.

Всего в области зафиксировали чуть больше ста отключений теплоснабжения, каждую аварию удалось ликвидировать в течение суток. Однако при планировании закупки горючего для котельных на следующую зиму оказалось непонятным, за счет чего будет погашена текущая задолженность перед поставщиками топлива.

— Сейчас нужно абсолютно выверенно определить, решим мы трудности или не решим. Нельзя выходить с неполной сбалансированностью и представлять только теоретический план мероприятий. От теоретического понимания отопление зимой не обеспечивается, — говорит губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

По данным за апрель, коммунальщики задолжали за уголь почти полмиллиарда рублей, за электричество — более ста миллионов, а за газ — без малого миллиард рублей. Среди основных неплательщиков — предприятия Искитимского района, Бердска и Советского района Новосибирска. Владимир Городецкий распорядился создать четкий план по погашению кредиторской задолженности за энергоносители и по закупке топлива на следующий отопительный сезон. К вопросу вернутся через две недели.

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