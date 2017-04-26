Уплотнение в КУБе: Больницы Кизела, Губахи и Гремячинска станут филиалами
На территории Кизеловского угольного бассейна будет реализован уникальный проект, направленный на повышение качества медицины.
На территории Кизеловского угольного бассейна будет реализован уникальный проект, направленный на повышение качества медицины.
Состояние медицины в сложных районах Кизеловского угольного бассейна может поменять знак качества. Для начала объявлено, что районные больницы Губахи, Гремячинска и Кизела станут филиалами Пермской городской больницы № 4. Означать это должно обновление транспортного парка, ремонт лечебных корпусов и строительство новых.
Это обычный вызов Гремячинской скорой помощи. Фельдшер Владимир Мушарадский, помимо врачебного чемоданчика, берет с собой сапоги и цепи для УАЗика. До пациента не больше 10 минут, но по весенним дорогам они будут добираться минимум полчаса.
Владимир Мушарадский, фельдшер неотложной помощи ГБУЗ ПК «Гремячинская ЦРБ»: «Машины сыпятся, и все хуже и хуже. Ломаются чаще и ремонтируются дольше».
Обновление транспортного парка, ремонт существующих лечебных помещений и строительство новых. На территории КУБа будет реализован уникальный проект, направленный на повышение качества медицины. Больницы Губахи, Гремячинска и Кизела становятся филиалами Пермской городской клинической больницы № 4.
Гремячинск — это первая точка в рамках рабочего визита главы региона Максим Решетникова на территорию Кизеловского угольного бассейна.
Затем Кизел. Через всю стену центральной городской больницы проходит трещина, здание надо капитально ремонтировать. В 2017—2019 году в подобных учреждениях уже предусмотрены капитальный ремонт и реконструкция корпусов не только в Кизеле, но и в Гремячинсе и Губахе.
В работе подобных лечебных учреждений важна именно экстренная помощь. В данную минуту пациентку со сложным заболеванием отвозит вертолет санитарной авиации в Пермь
В Кизеле Максим Решетников посетил центральную районную больницу. Огромное здание, больше 19 тысяч квадратных метров, сегодня используется только на треть.
Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: «Получается, что вы не врачей финансируете, а, по сути, котельную».
Слияние больниц Губахи, Гремячинска и Кизела с Городской клинической больницей № 4 позволит задействовать и передовой медицинский опыт. С присоединением будут запущены телеметрические технологии. Они обеспечат связь с каждой сельской врачебной амбулаторией, с каждым ФАПом.
Андрей Пелевин, главный врач ГБУЗ ПК «Кизеловская ГБ»: «Это проект является хорошей возможностью для привлечения кадров. Готовы строить, готовы ремонтировать, готовы вкладывать средства в уплотнение».
По итогам совещания глава Прикамья Максим Решетников поручил Министерству здравоохранения приступить к реализации проекта. Минздраву также поручено в течение недели предоставить подробный план работы с указанием конкретных сроков и объема финансирования.