Омское ПАТП расплатилось за 20 ЛиАЗов, взятых в лизинг в 2013 году
За это время ярославская компания получила из Омска 104,7 млн рублей.
За это время ярославская компания получила из Омска 104,7 млн рублей.
Омское ПАТП-2 полностью расплатилось за 20 автобусов, взятых в лизинг в феврале 2013 года, сообщает
Последний платеж 8,6 млн рублей лизинговая компания из Ярославля получила в середине апреля.
Предприятию отдали оригиналы паспортов транспортных средств и акты
«Все 20 автобусов работают на линии. За время лизинга выплачена сумма в размере 104,7 млн рублей», — рассказал Алексей Мартыненко, директор департамента транспорта администрации Омска.