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07:11 (мск), источник: АиФ Омск

Омское ПАТП расплатилось за 20 ЛиАЗов, взятых в лизинг в 2013 году

За это время ярославская компания получила из Омска 104,7 млн рублей.

Омское ПАТП-2 полностью расплатилось за 20 автобусов, взятых в лизинг в феврале 2013 года, сообщает пресс-служба мэрии.

Последний платеж 8,6 млн рублей лизинговая компания из Ярославля получила в середине апреля.

Предприятию отдали оригиналы паспортов транспортных средств и акты приёма-передачи в собственность. В свидетельствах о регистрации в качестве владельца указали ПАТП-2. После чего автобусы поставили на учёт в ГИБДД и поставили на них новые номера.

«Все 20 автобусов работают на линии. За время лизинга выплачена сумма в размере 104,7 млн рублей», — рассказал Алексей Мартыненко, директор департамента транспорта администрации Омска.

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