Пятилетнюю программу переселения из ветхого фонда в Хабаровском крае завершат к сентябрю
Губернатор в отчете подвел итоги реализации профильной программы.
Губернатор в отчете подвел итоги реализации профильной программы.
Хабаровск, 26 апреля, AmurMedia.
Губернатор края Вячеслав Шпорт подвел перед депутатами Законодательной Думы итоги реализации пятилетней программы переселения из аварийного фонда. По словам главы региона, к 1 сентября эта задача будет полностью выполнена. В новые квартиры переедут все граждане, чье жилье было признано аварийным до 1 января 2012 года, сообщили ИА AmurMedia в
«В сентябре мы завершим выполнение задачи, поставленной “майским” 600-сотым Указом Президента РФ, — сказал Вячеслав Шпорт. — Для этого, нам осталось построить лишь шесть домов в Николаевском районе. После можно будет сказать об окончании программы».
Губернатор напомнил, что всего за пять лет в Хабаровском крае удалось расселить 2964 человека. К сентябрю эта цифра уже будет более 3 тысяч. За это время в регионе ликвидировано 80,5 тысяч кв. метров аварийного жилья. Общие затраты, с учетом помощи Фонда реформирования ЖКХ, составили 2,3 млрд рублей.
В этом году Министерство строительства и ЖКХ РФ подвело предварительные итоги реализации программ переселения граждан из ветхого фонда. Хабаровский край вошел в двадцатку лидеров среди субъектов страны. В общероссийском рейтинге край поднялся с 28-го на 14-е место, а в дальневосточном — на третье.