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09:21 (мск), источник: AmurMedia.ru

Пятилетнюю программу переселения из ветхого фонда в Хабаровском крае завершат к сентябрю

Губернатор в отчете подвел итоги реализации профильной программы.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 26 апреля, AmurMedia.

Губернатор края Вячеслав Шпорт подвел перед депутатами Законодательной Думы итоги реализации пятилетней программы переселения из аварийного фонда. По словам главы региона, к 1 сентября эта задача будет полностью выполнена. В новые квартиры переедут все граждане, чье жилье было признано аварийным до 1 января 2012 года, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

«В сентябре мы завершим выполнение задачи, поставленной “майским” 600-сотым Указом Президента РФ, — сказал Вячеслав Шпорт. — Для этого, нам осталось построить лишь шесть домов в Николаевском районе. После можно будет сказать об окончании программы».

Губернатор напомнил, что всего за пять лет в Хабаровском крае удалось расселить 2964 человека. К сентябрю эта цифра уже будет более 3 тысяч. За это время в регионе ликвидировано 80,5 тысяч кв. метров аварийного жилья. Общие затраты, с учетом помощи Фонда реформирования ЖКХ, составили 2,3 млрд рублей.

В этом году Министерство строительства и ЖКХ РФ подвело предварительные итоги реализации программ переселения граждан из ветхого фонда. Хабаровский край вошел в двадцатку лидеров среди субъектов страны. В общероссийском рейтинге край поднялся с 28-го на 14-е место, а в дальневосточном — на третье.

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