Валюта в Казахстане не пользуется спросом — исследование

В марте продажи долларов в обменных пунктах РК выросли до $756,1 млн с $695,9 млн месяцем ранее. В целом с начала года объем продаж населению долларов в 1,5 раза превышал покупку, тогда как в прошлом году, напротив, было куплено у населения на 14% больше, чем продано, сообщает Ranking.kz.

Всего за первый квартал текущего года население купило в обменных пунктах $2,10 млрд, что на 1,2% меньше, чем объем за январь-март 2016 года ($2,13 млрд). При этом казахстанцы продали обменникам за 3 мес. 2017 года долларов США на $1,41 млрд, это почти в 2 раза меньше суммы за аналогичный период прошлого года — $2,43.

Курс доллара по отношению к тенге с начала года плавно снижался с 333,3 тенге до 314,8 на конец марта. За период с марта 2016 по март 2017 пиковые значения продаж были зафиксированы в августе прошлого года — $972,3 млн, ноябре — $905,8 млн и декабре — $910,3 млн.

Стоимость евро с начала текущего года опустилась с 352,4 до 338 тенге, ослабление происходило без резких скачков и колебаний. На этом фоне объем продаж обменниками евро также увеличился — в марте 2017 года он составил 107,3 млн, против 76,4 млн в январе. За три месяца 2017 года казахстанцы приобрели в обменниках 279,4 млн евро, или на 66,5% больше, чем год назад. При этом куплено обменниками у населения 115,6 млн евро, против 98,3 млн годом ранее. Максимальные объемы продаж евро отмечались в марте 2017, феврале 2017 — 95,7 млн и ноябре 2016 — 88,9 млн.

Продажа российских рублей в обменниках в течение последнего годового периода была на уровне 11,0 млрд рублей в месяц, в марте 2017 они составили — 11,9 млрд, месяцем ранее — 10,7 млрд, самый активный месяц продаж пришелся на ноябрь 2016 — 14,2 млрд.