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07:03 (мск), источник: Tengrinews

В «Казатомпроме» прокомментировали банкротство американской ядерной компании

Банкротство американской ядерной компании Westinghouse Electric Company LLC не окажет влияния на Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба АО «НАК «Казатомпром», отвечая на официальный запрос Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

В компании сообщили, что 29 марта 2017 года компания Westinghouse Electric Company LLC (дочерняя компания японской Корпорации Toshiba) и ряд ее аффилированных компаний (Westinghouse Group) подали ходатайства о реорганизации в суд США по делам о банкротстве Южного округа города Нью-Йорк для разрешения финансовых претензий, связанных с несколькими проектами электростанций.

«Приобретение АО НАК “Казатомпром” пакета акций у Корпорации Toshiba состоялось с предоставлением условия “опцион-пут”, по условиям которого казахстанская компания имеет право продать свои акции обратно Корпорации Toshiba по фиксированной стоимости, соответствующей первоначальным инвестициям. Таким образом, в соответствии с соглашением о пут-опционе, заключенным с Корпорацией Toshiba, в случае его осуществления АО НАК “Казатомпром” имеет договорные права на возврат вложенных средств. Реорганизация “Westinghouse Electric Company LLC” не окажет негативного влияния на финансовые показатели АО НАК “Казатомпром”», — прокомментировали в казахстанской компании.

Как известно, еще в 2007 году АО НАК «Казатомпром» приобрело у Toshiba Corporation 10 процентов акций Westinghouse Electric Company LLC за 540 миллионов долларов. По тогдашним параметрам сделки Toshiba сохранила за собой контроль над Westinghouse, а именно 67 процентов доли участия в Westinghouse через компании холдинга в США и Великобритании.

The Shaw Group Inc., крупнейшая американская инжиниринговая компания тогда владела 20 процентами Westinghouse. IHI, японский производитель оборудования — тремя процентами. Целью приобретения акций было обеспеччение выхода на новые рынки сбыта продукции для АО НАК «Казатомпром».

Однако в конце марта 2017 года стало известно о том, что Toshiba одобрила решение о подаче заявки о банкротстве Westinghouse.

По сообщению Reuters, в материнской компании считают, что это позволит сохранить фирму, саму испытывающую финансовые сложности, «на плаву» и оградить от растущих долгов подразделения. По данным Toshiba, связанные с Westinghouse обязательства превышают 9,8 миллиарда долларов по состоянию на декабрь 2016 года.

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В &quot;Казатомпроме&quot; прокомментировали банкротство американской ядерной компании
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