В «Казатомпроме» прокомментировали банкротство американской ядерной компании
Банкротство американской ядерной компании Westinghouse Electric Company LLC не окажет влияния на Казахстан. Об этом сообщает
Банкротство американской ядерной компании Westinghouse Electric Company LLC не окажет влияния на Казахстан. Об этом сообщает
В компании сообщили, что 29 марта 2017 года компания Westinghouse Electric Company LLC (дочерняя компания японской Корпорации Toshiba) и ряд ее аффилированных компаний (Westinghouse Group) подали ходатайства о реорганизации в суд США по делам о банкротстве Южного округа города
«Приобретение АО НАК “Казатомпром” пакета акций у Корпорации Toshiba состоялось с предоставлением условия “опцион-пут”, по условиям которого казахстанская компания имеет право продать свои акции обратно Корпорации Toshiba по фиксированной стоимости, соответствующей первоначальным инвестициям. Таким образом, в соответствии с соглашением о
Как известно, еще в 2007 году АО НАК «Казатомпром» приобрело у Toshiba Corporation 10 процентов акций Westinghouse Electric Company LLC за 540 миллионов долларов. По тогдашним параметрам сделки Toshiba сохранила за собой контроль над Westinghouse, а именно 67 процентов доли участия в Westinghouse через компании холдинга в США и Великобритании.
The Shaw Group Inc., крупнейшая американская инжиниринговая компания тогда владела 20 процентами Westinghouse. IHI, японский производитель оборудования — тремя процентами. Целью приобретения акций было обеспеччение выхода на новые рынки сбыта продукции для АО НАК «Казатомпром».
Однако в конце марта 2017 года стало известно о том, что Toshiba одобрила решение о подаче заявки о банкротстве Westinghouse.
По сообщению Reuters, в материнской компании считают, что это позволит сохранить фирму, саму испытывающую финансовые сложности, «на плаву» и оградить от растущих долгов подразделения. По данным Toshiba, связанные с Westinghouse обязательства превышают 9,8 миллиарда долларов по состоянию на декабрь 2016 года.