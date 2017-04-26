Сгоревший самолёт вывезли из аэропорта Актау
Самолёт Boeing-737, сгоревший на территории аэропорта Актау в 2015 году, вывезли по частям, сообщает портал lada.kz.
Самолёт Boeing-737, сгоревший на территории аэропорта Актау в 2015 году, вывезли по частям, сообщает портал lada.kz.
Обломки самолёта, которые везут на трёх тягачах по трассе в районе посёлка Баянды, запечатлел актауский автолюбитель.
В аэропорту Актау подтвердили, что самолёт авиакомпании SCAT, который горел 16 июня 2015 года, в разобранном виде действительно покинул территорию порта.
«После расследования происшествия с воздушным судном Boeing-737 авиакомпании SCAT самолёт находился на хранении в аэропорту. Вчера его вывезли с территории», — сообщил представитель аэропорта.
В представительстве авиакомпании SCAT в Актау отметили, что самолет два года назад продали в частные руки и за судьбой воздушного судна они не следят.
ЧП произошло 16 июня 2015 года на