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07:33 (мск), источник: Informburo.kz

Сгоревший самолёт вывезли из аэропорта Актау

Самолёт Boeing-737, сгоревший на территории аэропорта Актау в 2015 году, вывезли по частям, сообщает портал lada.kz.

Источник: Informburo.kz

Обломки самолёта, которые везут на трёх тягачах по трассе в районе посёлка Баянды, запечатлел актауский автолюбитель.

В аэропорту Актау подтвердили, что самолёт авиакомпании SCAT, который горел 16 июня 2015 года, в разобранном виде действительно покинул территорию порта.

«После расследования происшествия с воздушным судном Boeing-737 авиакомпании SCAT самолёт находился на хранении в аэропорту. Вчера его вывезли с территории», — сообщил представитель аэропорта.

В представительстве авиакомпании SCAT в Актау отметили, что самолет два года назад продали в частные руки и за судьбой воздушного судна они не следят.

ЧП произошло 16 июня 2015 года на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Актау. Самолет горел открытым пламенем. Как сообщили очевидцы, самолет прибыл в Актау из Астаны, и загорелся, когда все пассажиры вышли из него.

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